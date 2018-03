Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a primit o amenda pentru ca s-a dat cu snowboard-ul pe drum in Motru. Pus pe distracție, s-a filmat in timp de era tras de o mașina, iar prietenii sai au publicat filmarea pe o rețea de socializare. Tanarul a fost identificat și sancționat de polițiști. Distracția tinerilor a avut loc tarziu…

- La data de 13 martie 2018, in jurul orei 13,20, politistii din Blaj au fost sesizati cu privire la faptul ca la un imobil de pe strada Alexandru Borza din oras s-a produs un scandal in care erau implicate mai multe persoane. Politistii au intervenit pentru aplanarea starii conflictuale, iar din primele…

- In ultima saptamana, 39 de conducatori auto care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h. In perioada 12 – 18 martie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini senzaționale cu palatul „Mogulului Tipografiilor”, Sorin Peneș! Afaceristul are o vila impresionanta in Cartierul Primaverii, iar aroganța suprema pe care a facut-o acolo unde locuiește lumea buna este ca, in fața casei, a etalat un adevarat parc…

- Documente senzaționale au aparut in mega-dosarul DNA in care fiul fostului președinte al Moldovei și ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, au fost acuzați de șantaj! Iubitul Vicai a lui Pițurca a „negociat” milioane de euro invocand inclusiv numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin. CANCAN.ro,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- Renumitul seismolog Gheorghe Marmureanu ii avertizeaza pe romani ca va urma un cutremur de peste 6 grade in perioada urmatoare. Nimeni nu știe insa cu exactitate cand se va produce seismul. Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pamantului arata insa ca seisimele mici, precum cel…

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- * Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit doi cetateni irakieni, care au incercat sa intre ilegal in țara, ocolind punctul de frontiera. * Șoferul camionului cu care cei doi cetațeni irakieni au calatorit ilegal pana in apropierea punctului de frontiera a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- HOROSCOP 11 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat, vineri, la bataie, iar jandarmii care intervenit au gasit la unul dintre acestia un briceag, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Teleorman, Ion Oanta.

- Contrabanda cu țigari exista – in primul rand – din cauza diferenței de prețuri dintre state, iar „contrabandiștii” acționeaza atat pe sensul de intrare in țara, cat și pe cel de ieșire. Astfel, in anul 2017, la nivelul județului Arad, au fost confiscate 3.845.740 de tigarete, capturile de țigarete…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima, anchetatorii sugerand ca rana de la cap…

- Polițiștii de frontiera de la Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. Azi, 5 martie, in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata doua atentionari nowcasting cod galben de vizibilitate redusa și depuneri inghețate in doua județe din Romania. Polițiștii trag și ei un semnal de alarma și ii avertizeaza pe șoferi sa fie prudenți și sa adapteze viteza la condițiile…

- A-ti gasi esenta care te reprezinta e ca si cum ti-ai gasi perechea adevarata. Parfumul reprezinta o alegere personala si nu intotdeauna preferintele tale coincid cu cele ale partenerului. Insa, in ultima vreme, marile case de moda au lansat versiuni atat pentru ea, cat si pentru el ale aceluiasi parfum.…

- O traditie frumoasa in prima zi de primavara este respectata de trei ani la frontiera moldo-romana. Politistii de frontiera romana si cei de Politia de frontiera a Moldovei s-au intalnit la mijlocul podului rutier Albita - Leuseni unde au facut schimb de martisoare.

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Catalin Țira a intrat in panica, dupa ce iubita lui, Alexandra Mirea, a acuzat serioase probleme de sanatate. ”Prințesa telefoanelor” a ajuns de urgența la spital, iar fotbalistul i-a fost tot timpul alaturi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa ce si-a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Dupa ce Codin Maticiuc a distribuit o postare despre Vasile B., batranul care traiește impreuna cu cainele sau pe strazile Capitalei, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania va dezvaluie, in exclusivitate, povestea incredibila din spatele barbatului…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, în urma unor percheziții, doi barbați acuzați de comiterea mai multor spargeri.”La data de 20 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 3 Poliție, împreuna cu specialiști criminaliști…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Caz fara precedent in Romania! Un elev din Arad a venit la liceu inarmat cu un pistol! Politistii au cerut sprijinul Jandarmeriei pentru a interveni in cel mai eficient mod! Detaliile sunt șocante!

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare,…

- Patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unei calauze siriene, au fost depistati de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita. "Cetateanul…

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- LA RACOARE Nelu Panainte, de 57 de ani, din Barlad, care si-a incendiat casa de doua ori, reusind pe 19 ianuarie sa dea foc si la casa surorii sale, a primit pe 20 ianuarie mandat de arestare preventiva. Politistii barladeni l-au cercetat pentru infractiunea de distrugere, iar procurorul de caz l-a…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Barbatul de 39 de ani din localitatea buzoiana Bozioru este acuzat de santaj si rele tratamente aplicate minorului, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Masura a fost dispusa dupa ce medicii psihiatri au descoperit ca barbatul si-a maltratat copilul cu buna stiinta, avand discernamant.…

- Vasluianul arestat dupa ce si-a ucis concubina cu mai multe lovituri de cutit era cunoscut in Romania ca o persoana violenta, acuzat, in repetate randuri de furturi, scandaluri sau violuri. (VEZI AICI: O romanca a fost ucisa pe o strada din Londra! Politistii britanici au arestat un barbat din Vaslui)

- Miercuri, 3 ianuarie, in jurul orei 09.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, pe sensul de intrare in țara, Csaba D., in varsta de 41 de ani, conducand un autoturism marca Audi, inmatriculat in Romania. Polițiștii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control…

- Simona Halep va pastra pozitia de lider in clasamentul mondial si dupa prima saptamana de intreceri pe 2018, gratie victoriei din turul doi de la Shezhen, in fata chinezoaicei Ying-Ying Duan (91 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-2. Prin calificarea in 'sferturi', constanteanca este sigura ca va fi, in premiera,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…