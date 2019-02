Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri faptul ca China recurge la pedeapsa cu moartea in cazul traficantilor de droguri, sugerand ca SUA ar avea interesul sa procedeze la fel pentru a combate mai bine aceasta problema, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Sondaj CURS…

- Cantareata de muzica populara Irina Birou, fiica unui polițist, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa, dupa ce, in 2016, a produs un accident rutier in urma caruia un batran de 83 de ani a murit. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Craiova a…

- Sanctiune neobisnuita in Ungaria. Un barbat a fost condamnat la un an de inchisoare pentru ca a calatorit cu trenul fara bilet. Individul, care a strans amenzi de 35 mii de euro intre anii 2012 și 2016, va trebui acum sa-si ispaseasca pedeapsa.

- Un barbat de 33 de ani din judetul Alba i-a spart contul de Facebook iubitei sale, a copiat discutiile pe care le-a purtat cu alti internauti si le-a trimis mai multor utilizatori sau le-a postat direct, pe pagina tinerei.

- Un barbat de 68 de ani a murit ars intr-un apartament din strada Hristo Botev din Capitala. Trupul carbonizat al acestuia a fost gasit de pompieri intr-o camera cuprinsa de flacari, transmite IPN.

- Trecerea de pietoni din zona Metro din Florești reprezinta o adevarata provocare pentru pietonii care doresc sa ajunga pe cealalta parte a drumului. Acest lucru este evidențiat în videoclipul trimis de unul dintre cititori. Numeroase accidente au loc aproape în fiecare saptamâna…

- Un barbat trimis in judecata pentru ultraj a fost condamnat la peste opt ani de inchisoare cu executare. In rechizitoriul cauzei se arata ca, aproape de jumatatea anului 2016, in localitatea Ciocarlia de Sus, inculpatul ar fi amenintat trei politisti ca ii va omori, respectiv ca ii va lovi cu toporul…

- La data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 12.00, Poliția Orașului Ocna Sibiului a fost sesizata de catre o femeie in varsta de 60 de ani, localnica, despre faptul ca fiul sau, in varsta de 40 de ani, s-a prezentat la domiciliul acesteia și a amenințat-o cu moartea. Read More...