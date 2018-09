Stiri pe aceeasi tema

- Predarea limbii romane in invatamantul primar la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale se va face de catre cadrele didactice de la clasele respective, a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, Guvernul, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "A fost…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de urgenta privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, revenindu-se la forma anterioara a reglementarii. Valentin Popa a demisionat din functia de ministrul Educatiei din cauza refuzului asumarii acestei OUG.

- Guvernul a rezolvat prin Ordonanta cerinta UDMR privind predarea limbii romane in scolile minoritatilor. Ministrul Educatiei, Valentin Popa si-a pierdut mandatul din acest motiv si a explicat motivul demisiei sale, precizand ca solicitarea UDMR privind predarea Limbii romane la clasele cu predarea in…

- Valentin Popa a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a demisionat din funcția de ministru al Educației deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonanței privind desfașurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritaților.„Nu sunt de acord cu solicitarea…

- Dupa ce orele trecute s-a aflat ca ar fi discutat cu Liviu Dragnea la Parlament si pe fondul faptului ca numele sau a fost vehiculat intens in legatura cu o posibila remaniere in Cabinetul Dancila, Valentin Popa a facut un pas in lateral. In sensul in care a decis sa paraseasca echipa guvernamentala,…

- Liviu Dragnea l-a bagat in ședința pe ministrul Educației, Valentin Popa, dupa ce UDMR a anunțat miercuri suspendarea protocolului de colaborare cu PSD din cauza ordonanței privind predarea limbii romane la clasele maghiare. Popa a venit joi dimineața la discuții in biroul lui Dragnea de la Parlament.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu presedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, in cadrul vizitei oficiale desfasurate de demnitarul roman in aceasta tara. Potrivit unui comunicat al Guvernului, cu acest prilej, premierul roman a reiterat sprijinul…

- Sedinta de guvern va avea loc marti la ora 14.00, potrivit unui anunt oficial al Guvernului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a negat luni in repetate randuri ca la ministerul justitiei ar exista spre avizare un astfel de proiect de OUG. Toader a declarat luni dupa intalnirea cu premierul Dancila,…