De teama pestei porcine africane, autorităţile daneze construiesc un gard la graniţa cu Germania pentru a opri mistreţii Autoritatile daneze au informat joi ca vor construi un gard de 70 kilometri la granita cu Germania pentru a tine la distanta mistretii care pot transmite pesta porcina africana porcilor de ferma, afectand astfel importanta industrie a carnii de porc din Danemarca, informeaza Reuters. Chiar daca in Danemarca nu a fost semnalat pana in prezent niciun caz de pesta porcina africana, raspandirea acestei boli in Europa de Est a provocat ingrijorare in tara unde exporturile de carne de porc se ridica la 33 de miliarde de coroane daneze (5,5 miliarde de dolari) pe an. Virusul care provoaca pesta porcina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Cel putin doua persoane au atacat cu sticle incendiare ambasada Turciei la Copenhaga, luni dimineata, cauzand pagube minore partii exterioare a imobilului, dar fara a rani vreo persoana, a anuntat politia daneza, potrivit Reuters. In momentul producerii incidentului, cladirea era goala. …

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- DECES… O femeie de 53 de ani, din Vaslui, a murit, in urma cu cateva zile, dupa ce s-a infectat cu virusul AH1N1, cunoscut in popor drept “virusul gripei porcine”. Este primul caz de acest fel, din judet, din pacate soldat cu decesul persoanei care a contractat acest tip de gripa extrem de periculoasa.…

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Autoritatile germane vor analiza daca trebuie inasprite prevederile privind momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie ca detine o participatie la o companie, dupa anuntul surprinzator potrivit caruia grupul chinez Geely a devenit cel mai mare actionar la constructorul auto german Daimler in…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Prefectul Vasile Moldovan a convocat astazi, 5 februarie a.c., in calitate de președinte al Centrului de combatere a bolilor transmisibile, ale animalelor și a zoonozelor in județul Maramureș, cu autoritațile administrației publice locale, DSVSA Maramureș, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș…

- Pericol de pesta porcina africana! Prefectul Vasile Moldovan a convocat luni, 5 februarie, in calitate de președinte al Centrului de combatere a bolilor transmisibile, ale animalelor și a zoonozelor in județul Maramureș, cu autoritațile administrației publice locale, DSVSA Maramureș, Inspectoratul…

- Autoritatile sanitar-veterinare sucevene dar si silvicultorii din judet sunt in alerta din cauza riscului foarte mare de aparitie a unor focare de pesta porcina africana (PPA) - o boala periculoasa, fara tratament sau vaccin in momentul de fata, care afecteaza speciile domestice si salbatice de ...

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Comisia Europeana a impus extinderea pana la 31 martie a masurilor luate dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, astfel ca in zona de supraveghere cu o raza de zece kilometri in jurul focarului sunt patrule de politisti si jandarmi care se asigura ca nu se transporta…

- -parcarile de pe E 85 frecventate de TIR-uri, supravegheate de autoritați In contextul apariției unui nou focar de Pesta Porcina Africana la porci domestici in județul Satu Mare, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau a dispus o serie de masuri de profilaxie nespecifica.…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Medicii veterinari din Timis sunt instruiti sa verifice in perioada urmatoare toate locurile din judet unde sunt crescuti porci. Ei se confrunta cu reaparitia unei boli care duce in procent de 100% la decesul animalelor. Mai mult, pesta porcina africana este extrem de contagioasa. Virusul bolii poate…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Brasov au anuntat ca interzic organizarea de targuri pentru vanzarea sau cumpararea de animale, in special porci, pe teritoriul judetului Brasov, dupa ce, in 11 ianuarie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Micula,…

- Apariția focarului de pesta porcina africana in județul Satu Mare, la șapte kilometri distanța de granița cu Ucraina, a pus pe jar și autoritațile salajene. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj a luat deja primele masuri de siguranța in județ, acestea fiind anunțate…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Brasov au anuntat, luni, ca interzic organizarea de targuri pentru vanzarea sau cumpararea de animale, in special porci, pe teritoriul judetului Brasov, dupa ce, in 11 ianuarie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Micula,…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, pe raza localitatii Micula, in judetul Satu Mare, iar singura cale de a preveni imbolnavirea animalelor este respectarea cu strictete a unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, pe raza localitatii Micula, in judetul Satu Mare, iar singura cale de a preveni imbolnavirea animalelor este respectarea cu strictete a unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania - ACEBOP. Informatia a fost confirmata de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara (ANSVSA).

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata.

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia Ucraina – Insulele Feroe 30-22 ACTUALIZARE 11 ianuarie, 20.00. A inceput meciul. 200 de romani sunt in sala din Bolzano.…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Botoșani: Stare de alerta pentru prevenirea raspandirii pestei porcine Foto: Arhiva Agerpres. Autoritatile din judetul Botosani au decis sa mentina starea de alerta pentru prevenirea raspândirii pe teritoriul României a pestei porcine africane. Un focar al acestei maladii…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Aeroportul International Sibiu, unul dintre cele mai mari din tara, a inregistrat anul trecut un numar de peste 533.000 de pasageri, in crestere cu 36,6% fata de anul precedent. Totodata si numarul de miscari de aeronave inregistrate la Aeroportul International Sibiu a cunoscut o crestere…

- Autoritatile aeronautice din Europa au indemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, in perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Bateriile litiu-ion, folosite…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…