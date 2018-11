Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea britanicilor sunt de parere ca ar fi mai bine pentru ei daca Marea Britanie nu s-ar rupe de Uniunea Europeana, sustinand ca, in cazul in care s-ar organiza un nou referendum, ar vota pentru ramanerea in UE.

- Britanicii din intreg Regatul Unit intentioneaza sa manifesteze zgomotos sambata la Londra pentru a cere un nou referendum asupra acordului final in legatura cu Brexit-ul rezultat din negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, potrivit Agerpres. Manifestantii, adusi de…

- Niciun acord pentru Brexit – acesta este rezultatul Summit-ului sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana, de azi-noapte, de la Bruxelles. Britanicii nu au venit cu noi propuneri, iar europenii – care au avertizat, in nenumarate randuri, ca iesirea Marii Britanii din Uniune fara un acord ar…

- Ministrii britanici pentru comert international, mediu si Brexit i-au transmis premierului Theresa May ca sunt ingrijorati de posibilitatea ca dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana intreaga tara...

- Britanicii de la Kingfisher, care au cumparat anul trecut reteaua de magazine de bricolaj Praktiker, inchid trei magazine sub acest nume. „Planul de optimizare a retelei comerciale si eficientizare a...

- Romanii au depasit recent irlandezii si indienii ca cea de-a doua mare comunitate de imigranti din Marea Britanie, dar sunt printre cei mai vulnerabili din tara dupa Brexit, potrivit unei organizatii caritabile care pledeaza pentru est-europeni in Marea Britanie.

