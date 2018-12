Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane – copii, adulți sau batrani sunt ajutați, in fiecare an, sa faca fața situațiilor dificile, datorita proiectelor implementate in țara noastra de fundația de binefacere Caritas-Moldova.

- Acte de caritate, lucru in teritoriu, intalniri cu cetațenii, concerte, discursuri de mulțumire și lauda pentru Partidul Democrat, toate fac parte din activitațile saptamanale a deputatului Constantin Țuțu. Deși pana la inceputul campaniei electorale mai sunt doua luni, deputatul Țuțu și-a intensificat…

- Marile companii care participa la editia din acest an de Black Friday au intre 200 si 3.000 de angajati, dar vanzarile uriase realizate intr-un timp foarte scurt ii plaseaza printre cei mai productivi din Romania.

- Reprezentanți ai Tineretului Social-Democrat (TSD) in frunte cu președintele lor, deputatul Gabriel Petrea, se afla in Statele Unite ale Americii unde participa la un stadiu de perfecționare alaturi de tinerii din Partidul Democrat in alegerile parțiale americane in Statul California.Pe pagina…

- Ziua Internationala a Reciclarii Deseurilor Electrice este organizata pentru prima data pe 13 octombrie 2018 pentru a promova colectarea selectiva a echipamentelor electrice si electronice din intreaga lume. Campania a fost initiata de WEEE Forum, asociatia internationala a sistemelor de colectare a…

- Asztalos Csaba spune ca a observat deja o retorica plina de ura in spatiul public, motiv pentru care nu exclude aparitia unor plangeri la CNCD, dupa campania pentru referendum. In obinia acestuia, consultarea populara din 6 si 7 octombrie nu va avea niciun efect juridic, astfel ca, nu va participa la…

- Referendumul pentru familie nu era necesar, a declarat, vineri, la RFI presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, in opinia caruia consultarea populara din 6 si 7 octombrie nu va avea niciun efect juridic. Seful CNCD anunta ca, personal, nu va participa…

- Primaria Municipiului Ploiești anunța desfașurarea Campaniei “Marea Debarasare” incepand de miercuri, 19 septembrie și pana in data de 28 septembrie 2018. In cadrul acțiunii, impreuna cu operatorul de salubritate, se va realiza colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de…