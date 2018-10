Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile in ceea ce privește Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara ar putea incepe anul viitor. „S-au aprobat anumite modificari in proiectul depus la Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) pentru obținerea unei finanțari europene, modernizarea Unitații de Primiri…

- Lucrarile de extindere a rețelei de gaz metan in cartierul Burdujeni Sat, precum și in Cartierul Tinereții, de pe Dealul Manastirii, vor demara chiar din toamna acestui an, contractul de execuție urmand sa fie semnat saptamana viitoare.„Miercurea viitoare va fi semnat contractul de extindere ...

- Luni, 8 octombrie, va avea loc licitația pentru desemnarea executantului investiției referitoare la creșterea eficienței energetice a cladirii Primariei Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. Contractul de finanțare a proiectului european in valoare de 7,5 milioane de lei a fost semnat…

- Rampele și scarile de acces de pe faleza Mureșului sunt degradate de foarte mulți ani, pentru ca multe dintre ele nu au mai beneficiat de reparații de doua-trei decenii. Se pot observa surpari și distrugeri ale structurii de rezistența, iar balustradele și parapetele nu mai prezinta siguranța pentru…

- Incepe demolarea stadionului Ghencea. Marți, 28 august, de la ora 10.30, in Complexul Sportiv din Bulevardul Ghencea, are loc evenimentul ”Templul fotbalului – Istoria continua” prilejuit de inceperea lucrarilor de demolare a stadionului. Fotografii: Vlad Chirea ACTUALIZARE 28 august, 11.45. Foste glorii…

- Anuntul privind redeschiderea podului incepand cu data de joi, 30 august, a fost confirmat si de reprezentantii Prefecturii. Cele trei straturi de beton au fost turnate, iar acum se asteapta doar uscarea cimentului turnat in rosturile de dilatatie ale podului. Lucrarile la podul de la Maracineni au…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca incepand de miercuri circulatia feroviara intre Sighisoara si Danes se va desfasura pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construita pe intervalul de statii Sighisoara - Atel, care cuprinde 4 poduri feroviare, printre care podul in forma…

- Proiectul noii arene din Ghencea a primit toate avizele, in afara de cel de demolare de la Primaria sectorului 6, care va fi obținut in cateva zile. Astfel, saptamana viitoare va putea incepe demolarea vechiului stadion al roș-albaștrilor in vederea reconstruirii pentru EURO 2020, informeaza surse CNI…