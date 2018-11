Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane aflate in stare grava, care necesitau o interventie chirurgicala cardiovasculara de urgenta in urma unor disectii de aorta, au fost transferate zilele acestea la spitalele de specialitate din Cluj-Napoca si Targu Mures. Interventiile de acest fel erau posibile si la Iasi, la Institutul…

- Aleile din jurul Gradinii Botanice „Anastasie Fatu“ din Iasi au devenit neincapatoare duminica dupa-amiaza. Oamenii au asteptat minute bune pentru a putea intra in spatiul expozitional.

- Zeci de familii asteapta de cativa ani refacerea unui drum din municipiul Iasi. Oamenilor li s-a promis constant demararea lucrarilor, iar acum in prag de sezon rece sunt anuntati ca asfaltarea va fi executata abia in 2019.

- Cinci persoane au ramas blocate in mașina pe Transalpina, potrivit salvamontiștilor.Oamenii au ramas fara combustibil, fiind imbracați in haine subțiri. Salvamontiștii se indreapta catre ei, o ambulanța fiind pregatita sa-i preia. Aceștia au apelat la ajutorul autoritaților in cursul…

- In Romania luni au fost doua anotimpuri. Daca la Intorsura Buzaului, oamenii au aprins focul in sobe, pe litoral turistii au facut plaja. Luni noaptea, un val de aer polar intra in Romania, iar meteorologii anunta ca in aceasta saptamana vom asista la o schimbare drastica a vremii: cu ploi, vant puternic…

- „Dincolo de optiunile sau opiniile mele personale am discutat, astazi, cu colegii din BPJ (Biroului permanent Judetean - n.r.) pentru a stabili un punct de vedere comun in ceea ce priveste situatia interna din PSD. Le-am cerut sa fie deschisi si sinceri. La randul lor, acestia au discutat in aceasta…

- Un polițist din Constanța a fost grav ranit, duminica, 16 septembrie, in timp ce se deplasa cu mașina la o intervenție, o urgența anunțata prin intermediul numarului 112. „Accidentul rutier a avut loc pe DJ 223. Conducatorul auto, agent de politie in cadrul Postului de Politie Seimeni, in varsta de…

- Zece persoane au fost ranite luni dimineata, dupa ce un microbuz care transporta muncitori o lovit o masina, iar apoi a ajuns intr-un sant, la intrarea in localitatea Budeni din judetul Iasi.