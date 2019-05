Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite. Ediția 14 mai. Cand a participat prima oara, Lucia Jurgeu i-a impresionat pe cei trei chefi, care au rugat-o sa le permita sa apeleze la sfaturile sale, mai ales cand vine vorba de mancarea tradiționala.

- Kenyenii Paul Kariuki Mwangi si Delvine Relin Meringor au câstigat duminica probele de masculin si feminin pe distanta de 21,097 kilometri din cadrul Semimaratonului International Bucuresti, scrie Agerpres.Paul Kariuki Mwangi s-a impus cu timpul 1 h 01 min 22 sec, fiind urmat în clasament…

- Revolut aniverseaza un an de la lansarea pe piata din Romania si depaseste pragul de 250.000 de utilizatori, un numar de 12 ori mai mare fata de luna mai a anului 2018. Romania urca astfel pe locul al doilea in topul pietelor cu cea mai rapida crestere, dupa Marea Britanie, si este cea de…

- Profesorul Bogdan Antonescu - care are doctorat in tornade la Manchester - a vorbit pentru ziare.com despre tornadele de pe teritoriul Romaniei si cat de inedit sau nu este acest fenomen, in conditiile in care perceptia contemporanilor este ca asa ceva nu s-a mai petrecut pe aceste meleaguri.…

- Selectionata Romaniei a reusit promovarea in al doilea esalon mondial la hochei pe gheata, sambata, dupa ce a castigat Grupa B din Divizia I a Campionatului Mondial, la Tallinn (Estonia), in urma victoriei obtinute in fata Olandei, cu scorul de 3-1 (1-0, 1-1, 1-0). Victoria ne-a aducs calificarea, indiferent…

- Poveste emoționanta in Rusia, acolo unde un caine s-a intors in brațele stapanilor, dupa ce aceștia au crezut ca era mort. Chiar l-au ingropat, insa patrupedul s-a dezgropat singur și s-a dus direct la familie, scrie spynews.ro.

- Poveste emoționanta in Rusia, acolo unde un caine s-a intors in brațele stapanilor, dupa ce aceștia au crezut ca era mort. Chiar l-au ingropat, insa patrupedul s-a dezgropat singur și s-a dus direct la familie.

- Poveste incredibila:O tanara de 18 ani a luat o pilula contraceptiva și s-a dus la culcare „cu abdomenul plat”. Cand s-a trezit, a nascut. „Nu am avut burta de gravida” – Foto O tanara de 18 ani a luat o pilula contraceptiva și a mers la culcare cu un „abdomen plat”, iar in dimineața urmatoare, la doar…