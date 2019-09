Stiri pe aceeasi tema

- Neatza cu Razvan și Dani. Pentru locatarii galagioși, viața la bloc poate fi extrem de scumpa. Cei care incalca prevederile regulamentului pot fi amendați chiar de președintele imobilului.

- Floriana Iacob, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, de la Centrul Național de Tenis, alaturi de Alina Tecsor, ne da ultimele detalii despre selecția Federației Romane de Tenis.

- Cosmin Contra, antrenorul echipei naționale de fotbal a Romaniei, a oferit un interviu in exclusivitate, joi, la „Neatza cu Razvan și Dani”, și a vorbit despre șansele de calificare la Euro 2020.

- Specialistul Libertatea, Elena Bunescu, iți spune cum vei sta cu banii și cu sanatatea și cum iți va merge in cariera și in dragoste. HOROSCOP TOAMNA 2019 - BERBEC DRAGOSTE: Octombrie vine cu schimbari importante, și bune, și rele, dupa o luna septembrie destul de zbuciumata in alte domenii ale vieții.…

- Flavia Mihașan implinește astazi varsta de 35 de ani, iși sarbatorește ziua de naștere la mare, alaturi de fiul ei care a venit pe lume in urma cu doua luni. Vedeta a postat pe contul sau de Instagram doua fotografii in care apare ținandu-și baiețelul in brațe, pe plaja. „Și uite așa, a trecut un alt…

- Irina Margareta Nistor, vocea peliculelor romanești, a prezentat la "Neatza cu Razvan și Dani" cronica de film pentru aceasta saptamana: Once Upon a Time In Hollywood, Yesterday, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

- Flavia Mihașan a nascut in urma cu trei saptamani și deși cele mai multe femei raman cu burtica o perioada mai lunga de timp, vedeta arata perfect. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” de pe Antena 1 a postat o imagine pe Instagram in care iși etaleaza silueta de dupa naștere. View this post…

- Flavia Mihașan "a bifat" prima ieșire cu fiul și logodnicul ei, dupa ce s-a externat din spital. Aflata la o cafenea dintr-un mall, asistenta TV l-a alaptat la san pe micul ei prinț in timp ce statea la o masa. Flavia Mihasan a devenit mamica. Asistenta TV a nascut un baietel Momentul…