De pe bancile facultatii, direct in propriul business: Astazi are afaceri de peste 1 milion de euro! #Interviu cu Dana Nae Popa, pastel

Stiri pe aceeasi tema

- Înainte, pentru a-ți planifica o vacanța, aveai nevoie de ajutorul unei agenții de turism. Astazi, mulțumita tehnologiei, poți sa fii propriul tau agent de turism, dar și propriul ghid odata ce ajungi la destinație.

- 1. In primul rand, cum a fost anul trecut, din punct de vedere business, pentru Veolia Energie Iasi? Anul 2018 a fost unul cu multe provocari: cresterea pretului certificatelor de CO2 cu peste 400-, cresterea pretului la combustibil precum si schimbarile legislative, au fost factori care au creat mari…

- Decan al Facultatii de navigatie si management naval din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran", prof. ing. dr. Dinu Atodiresei CV in sectiunea Documente a avut sansa de a fi discipolul academicianului Marian Traian Gomoiu. Despre personalitatea acestuia a acceptat sa ne impartaseasca amintiri…

- Evaluata la suma de sapte miliarde de dolari, compania care dezvolta servicii in domenii precum automatizarea sau inteligenta artificiala, a devenit cea mai frumoasa si mai cunoscuta poveste de succes a scenei de start-up-uri din Romania. L-am convins pe Marius Istrate, Chief People Officer in cadrul…

- Jan Age Fjørtof, atacant legendar al naționalei Norvegiei, ajuns acum la 52 de ani, a acceptat sa dialogheze cu Gazeta despre meciul decisiv de maine, dar și despre momente interesante din viața sa. Romania va juca pe 7 iunie la Oslo, contra Norvegiei, in Grup F a preliminariilor EURO 2020. Partida…

- Stanciu Daniel Octavian si Marin Bogdan, studenti la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati, specializarea Electronica Aplicata, au impresionat cu un proiect ce a vizat actionarea si reglarea turatiei unui motor Brushless.

- Daniel Cașlariu a ieșit din mulțime pentru prima data la marșul auto din sudul județului care a avut loc pe 9 aprilie 2019 in județul Botoșani. Are 29 de ani și s-a nascut in comuna Trușești. A ieșit in evidența in urma mesajelor pe care le-a transmis la manifestații publice și care au prins in randul…

- Modernizarea tehnologica si noile solutii bazate pe inteligenta artificiala sunt uneori dificil de implementat in bancile traditionale, in special daca acestea sunt deja profitabile bazandu-se pe un business al carui succes a fost dovedit in timp.