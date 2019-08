Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Petea au identificat și predat autoritaților competente doi cetațeni romani, cautați de autoritațile din Romania pentru savarsirea de infracțiuni la regimul rutier si contrabanda, respectiv tulburarea ordinii publice Ieri, 22 iulie 2019, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din Valea Viseului au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma, atat in plan vertical, cat si in pneurile unui autoturism de teren a carui sofer nu a oprit la somatiile facute de oamenii legii. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cursul serii de ieri,…

- Politistii de frontiera au recuperat din mare aproape sase kilometri de plase ale braconierilor turci in care se prinsesera 1.387 calcani, 25 de delfini si trei rechini, in urma actiunii din 20 mai de capturare a pescadorului ce opera ilegal in Zona Economica Exclusiva a Romaniei, informeaza miercuri…

- BaiaMare24.ro prezinta imagini cu mașina de teren urmarita aseara de polițiștii din Maramureș, in caroseria careia se pot observa urmele lasate de gloanțe. Unul din cele 7 trase de oamenii legii a ranit o fetița de 7 ani. Șase proiectile au nimerit vehiculul, inclusiv in partea superioara a acesteia.…

- Incident șocant in Maramureș! In timpul unei razii, polițiștii de la trupele speciale au incercat sa opreasca o mașina de teren in localitatea Poienile de sub Munte, insa șoferul nu a oprit. Ulterior, a fost o urmarire, in care oamenii legii au tras mai multe focuri in aer și in autovehicul.Din…

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, aproximativ 3.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care urmau sa fie comercializate pe piata neagra de desfacere din Romania. Actiunea s-a derulat impreuna cu lucratori ai Serviciului Teritorial al PF Maramures…

- A patra zi din Saptamana Prevenirii a incheiat campania de prevenire a criminalitații in mediul rural “Impreuna pentru o comunitate mai sigura”. Ieri, 07 iunie, polițiștii de prevenire s-au aflat in mijlocul comunitaților din Bistra, Ruscova și Poienile de sub Munte, unde au discutat cu angajații primariilor…

- Politistii de frontiera din Poienile de sub Munte si Valea Viseului au descoperit in apropierea frontierei de stat, mai multe colete cu tigari care au fost duse la sediile sectoarelor, unde in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 8.930 de pachete cu tigari (6.930 pachete la Sectorul PF Poienile…