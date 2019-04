Stiri pe aceeasi tema

- Cand toți creștinii aleg sa se bucure de sarbatoarea Invierii Domnului in familie și printre prieteni, in tonul bunei dispoziții, Razvan Popescu, prezentatorul de la Radio Zu, a ales sa vada cu ochii lui o parte neagra a istoriei: a vizitat, de Paște, lagarul de concentrare de la Auschwitz, Polonia.…

- Simona Halep petrece Pastele la Constanta, alaturi de familie si de cei apropiati.Dupa efortul istovitor din semifinala de Fed Cup cu Franta, marea campioana a luat o pauza, pentru a se reface in vederea competitiilor viitoare, primul fiind turneul de la Madrid.Acasa, in aceste zile, Simona s a intalnit…

- Marele praznic al Invierii, Pastele, considerat sarbatoarea luminii si a bucuriei in lumea ortodoxa, este celebrat in acest an pe 28 aprilie. De Paste, natura se trezeste la viata, oamenii cauta sa se innoiasca atat sufleteste, cat si trupeste.

- Monica Anghel a slabit 30 de kilograme și viața i s-a schimbat complet. Chiar daca este Paștele, artista este in continuare atenta la alimentația ei. Monica Anghel a dezvaluit cum va arata festinul de sarbatorile pascale, in acest an. Din fericire, nu trebuie sa se abțina de la nimic, insa va fi foarte…

- Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au marturisit ce planuri au de Paște, dar și ce delicii culinare tradiționale nu vor lipsi de pe mesele lor festive. "Sarbatorile le petrec mereu acasa, alaturi de familie", a spus chef Sorin Bontea. "Sarbatorile le voi petrece intr-o familie…

- Andreea Marin va sarbatori Paștele acasa, alaturi de cei dragi. Se implica in pregatirea mesei festive și are un ajutor de nadejde in fiica ei, Violeta, insa nu a renunțat nici la bunatațile facute in cuptor de lut, cu care s-a obișnuit inca din copilarie. Nu le comanda, ci le primește direct de acasa,…

- In fiecare an, Institutul Francez din Iași organizeaza ”Zilele Memoriei”. Anul acesta, evenimentul s-a desfașurat in zilele de 25 si 28 ianuarie, in parteneriat cu Europe Direct Iași, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” și TVR Iași, avand temele ”De la conștiința nefericita la saltul in abis” și ”Fantana,…

- In parlamentul german va avea loc joi o ceremonie de comemorare a celor care au fost persecutati, inchisi, torturati sau ucisi de catre regimul nazist din timpul lui Adolf Hitler, relateaza agentia dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Bilanț nou in SUA: opt oameni au murit din cauza frigului…