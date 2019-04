De Paște după albine O intervenție mai puțin obișnuita s-a incheiat in urma cu puțin timp. Un apel la 112 solicita pompierii pentru a degaja un fagure construit de un roi de albine intr-un copac situat in apropierea unui bloc de locuințe de pe strada Clabucet din Satu Mare. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat ca exista riscul […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

