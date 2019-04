Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de copii instituționalizați vor petrece Sarbatorile de Paște in familie. Pentru cei care nu vor avea, insa aceasta posibilitate, reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj, dar și pentru varstnicii din caminele de batrani a pregatit activitați recreative,…

- Peste 150 de copii talentanți din Banat vor expune, maine, in cadrul vernisajului expoziției de icoane bizantine Lumina Florilor de Paști. Evenimentul va avea loc vineri, 19 aprilie, de la ora 16.00, la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, și face parte din cadrul evenimentelor de pe agenda…

- La Facultatea de Management in producție și Transporturi din cadrul Universitații Politehnica Timișoara s-a derulat, in 16 aprilie 2019, prima activitate din cadrul campaniei „De Paște, daruiește bucurie!”, aflata la prima ediție. Elevii din satul Ezeriș au vizitat, cu aceasta ocazie, mai multe obiective.…

- La marginea satului Pleșoi, intr-o casa cu o singura camera traiesc impreuna patru suflete: trei copii și o bunica. Dorm toți patru intr-un singur pat, iar seara și-o petrec la lumina lumanarii.

- Peste 5.500 de cereri de inscriere in clasa pregatitoare au fost admise in Timiș, in prima etapa. Au ramas 25 de cereri nesoluționate, care iși pot gasi rezolvarea in cea de-a doua etapa de inscriere in clasa zero.

- Parchetul General anunta ca un sector prioritar in cursul anului trecut l-a constituit violenta in familie, aratand ca peste 1300 de persoane au fost trimise in judecata pentru aceasta infractiune, 205 copii au fost victime ale propriilor parinti."Coordonatele de baza ale activitații acestora…