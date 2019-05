De partea ierbii * Romanul De partea buna a ierbii al lui Rasvan Popescu poate fi descifrat folosind mai multe chei de interpretare lasate la indemana cititorului de catre autorul cartii. Una dintre enigmele care strabat ca un fir nevazut firele de iarba ale romanului e legata de credinta in Dumnezeu. Dupa opinia autorului, Dumnezeu nu este altceva decat o conventie omeneasca menita sa protejeze lumea de raul iminent ce salasluieste in interiorul ei. De aceea Dumnezeu nu se arata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jojo și Paul Ipate au format un cuplu perfect la Asia Express. Actrița a vorbit in aceasta dimineața, despre ce a insemnat pentru ea participarea la show și cu ce lecții s-a intors acasa. „Eu am spus si in testimoniale, dar nu s-a vazut. Noi cand am pornit in calatoria asta am considerat o o calatorie…

- Mirela Vaida a comentat despre situația prin care a trecut Andreea Balan in timpul celei de-a doua nașteri. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirato in timpul operației de cezariana. Mirela Vaida este insarcinata cu cel de-al treilea copil și urmeaza sa nasca peste puțin timp. "Eu o sa nasc…

- Un tanar de 28 de ani din localitatea buzoiana Boboc a murit luni dimineața pe un șantier din Belgia, dupa ce un perete s-a prabușit peste el. Catalin Georgian Coșconel plecase in strainatate in speranța ca le va putea oferi un trai mai bun soției și celor doi copii, un baiețel de patru ani și o fetița…

- Arsenie Boca avea obiceiul ca in fiecare sambata sa rosteasca o rugaciune extrem de puternica, despre care spunea ca face adevarate minuni. Efectele se vad imediat daca o rostești! Rugaciunea de scapa de vraji și blesteme și aduce inapoi norocul in viața ta, ca tu sa ai parte de sanatate, bani și fericire.

- ”Nu scriu aceste randuri bucuroasa. Nu cred ca vreun om cu frica de Dumnezeu se poate bucura de raul altuia, cu atat mai puțin cand acest rau implica DNA. Iar ca unul dintre romanii care am calcat pragul acestei instituții, ințeleg foarte bine prin ce trece doamna Kovesi in aceste momente. Și…

- Academicianul a vorbit despre pozitionarea sociala si istorica a tarii noastre. „Noi suntem o lume a Rasaritului. Ca e bine, ca e rau, asa ne-a asezat Dumnezeu si mentalul nostru este un mental rasaritean”. În replica, din SUA, profesorul clujean Emil Aluaș îi raspunde:…

- Astazi, 20 februarie 2019, se implinesc 100 de ani de cand intreaga natura a Șiriei a plans, cu lacrimi greoaie și neistovite, doi martiri: pe Virginia dr. Hotaran și pe fiul ei Gheorghe. Se implinesc 100 de ani de cand zgomotul trenului plin cu soldați, oprit in gara din Șiria, a taiat liniștea fireasca…