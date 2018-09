De partea cui sunt pensionarii din PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Pensionarilor Social Democrati a anuntat joi ca "isi exprima aprecierea fata de conducerea partidului si de masurile luate prin programul de guvernare", precum si sustinerea fata de deciziile luate de Liviu Dragnea "pentru intarirea si unitatea partidului". "Membrii Biroului Executiv Central…

- Membrii Biroului Executiv Central al Organizatiei Pensionarilor Social Democrati, ca structura interna a Partidului Social Democrat si presedintii organizatiilor judetene ale OPSD, cu exceptia a doua judete, reprezentanti ai celor 2.841 de organizatii municipale, orasenesti si comunale, cuprinzand…

- PSD a decis astazi, in sedinta grupurilor parlamentare, ca referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie sa aiba loc la inceputul lunii octombrie, a declarat, in aceasta seara, presedintele PSD Liviu Dragnea. Potrivit unor surse citate de Mediafax, proiectul de lege ar urma sa fie votat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca, potrivit noii legi a pensiilor aflata in dezbatere publica, pensia minima va fi diferentiata in functie de vechimea in munca si ca pensia de urmas va fi formata din pensia sotului supravietuitor si 25% din cea a sotului decedat. El a explicat ca in prezent…

- Dupa ce salariatii vor avea salarii mai mari, pensionarii vor avea un venit decent, iar firmele din Romania vor castiga mai bine, oamenii vor fi mai fericiti, iar un astfel de popor va fi mai greu de manipulat, sustine presedintele PSD Liviu Dragnea, care spune ca a inteles de ce "astia” nu mai vor…

- "Maine doamna premier va prezenta un fel de bilant al celor sase luni de guvernare (...) Nu va prezenta tot, dar va prezenta cele mai bune masuri adoptate si efectele, iar in perioada urmatoare fiecare ministru pe domeniul lui va prezenta aceste lucruri. Sper ca ministii in aceasta vara sa prezinte…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus duminica seara ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila au "o oarecare mahnire" pentru ca membrii Guvernului nu isi fac timp sa comunice, macar o data pe saptamana, ceea…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, vineri, susținerea președintelui PSD Liviu Dragnea în toate funcțiile politice deținute de acesta la conducerea partidului și la conducerea Camerei Deputaților din Parlamentul României.