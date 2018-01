Stiri pe aceeasi tema

- Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu și Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul „Adrian Dinu-Raul Dudnic“ in trupa. Dupa cateva schimbari de componența apare trio-ul Abra, in formula in care aceasta trupa avea sa devina consacrata: Adrian Schwartz-Dinu – chitara,…

- Mihai și Gabriel Bujor participa cu naționala Romaniei la un turneu internațional din Elveția, intitulat Yelow Cup. Naționala de handbal masculin a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2019. Sub comanda lui Xavier Pascual Fuertes, tricolorii…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a emis un aviz favorabil necesar pentru schimbarea de destinatie a unui imobil din Municipiul Targoviste, ca urmare a demersurilor realizate de Avocatul Poporului pe parcursul a aproape sase luni Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a comunicat Avocatului…

- Un tribunal din Elvetia a mentinut hotararea de condamnare a unei femei care a accesat contul de e-mail al sotului sau fara ca acesta sa stie si a descoperit astfel detalii despre mai multe relatii...

- Imaginati-va ca in sapte ani este posibil sa calatorim 500 de km. in doar 30 de minute. Concret, cam cat e distanta de la Bucuresti la Baia Mare. Va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. Proiectul de transport al viitorului a început cu o…

- Prin asociatia Rezist Zurich, romanii din Elvetia protesteaza fata de modificarile aduse legilor Justitiei in Parlamentul Romaniei. Unul dintre membrii asociatiei, a vorbit la un post de radio din Elvetia despre pericolul instaurarii dictaturii in Romania.

- Regele Mihai a murit pe 5 decembrie, la domiciliul sau din Elveția. Dupa acest eveniment, mai multe oficialitați au transmis mesaje de condoleanțe Casei Regale. „Universitatea din București iși exprima regretul la moartea Majestații Sale, Regele Mihai I al Romaniei. Om de stat, Regele…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea Regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…

- Premierul Poloniei a demisionat din funcție. Beata Szydlo și-a prezentat demisia comitetului politic al partidului din care face parte (PiS), iar aceasta a fost acceptata, a anunțat, joi, purtatorul de cuvant al acestei formațiuni, Beata Mazurek. Motivul demisiei: „o schimbare necesara pentru a face…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a depus azi in Parlament un proiect de lege care „persoanele dependente pot consuma supravegheat droguri intr-un mediu sigur“, numit camera de consiliere, in prezenta unei echipe de specialisti. Petre Florin Manole explica, la Adevarul Live, ce beneficii aduce acest…

- Cei care cumpara un ceas cu eticheta "Swiss-made" crezand ca este vorba de un ceas produs in intregime in Elveția ar putea sa se inșele, in condițiile in care o parte din componente precum cadranele, geamul sau cutiile ceasurilor sunt produse in China, Thailanda sau Mauritius, pentru ca…

- New York Times a dedicat un articol amplu despre Regelui Mihai, dezvaluind momente inedite din viata sa. „Regele Mihai I al Romaniei, vare a salvat mii de vieti in Al Doilea Razboi Mondial, iar la 22 de ani a avut indrazneala sa-l aresteze pe dictatorul tarii, o marioneta a lui Hitler, a murit marti,…

- "Moartea Majestații Sale Regele Mihai, la 96 de ani, in Elveția, pune capat acestei istorii neincheiate intre poporul roman și monarhia sa, o istorie pe care noi am parcurs-o așa, coborand din tren cumva. Nu am fost niciodata in timp cu ea, pentru ca toți cei care aveam la Revoluție 20-25 de ani…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis, marti, un mesaj de condoleante familiei regale, adaugand ca Regele Mihai „ramane un exemplu de distinctie, demnitate si generozitate”, potrivit unui comunicat de presa. „Am aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Majestatii…

- "Am aflat cu tristete despre trecerea din aceasta viata a Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei, veste care a indoliat si indurerat pe toti romanii din tara si strainatate. Personalitate remarcabila in plan national si international, Regele Mihai I al Romaniei ramane in istorie ca simbol al…

- REGELE MIHAI A MURIT. Social-democratii s-au reunit, marti, la sediul central, pentru a discuta despre mitingul pe care intentioneaza sa îl organizeze în Bucuresti, potrivit unor surse din PSD, în contextul în care Casa Regala a României a anuntat ca Regele Mihai…

- Regele Mihai și-a petrecut ultimele zile din viața la reședița sa din Aubonne, Elveția.Alaturi de Regele Mihai, se afla de mai bine de un an si jumatate, de cand a fost diagnosticat cu leucemie cronica si cancer de piele, doua maicute.

- Regele Mihai a murit astazi. Majestatea Sa anunțase pe 2 martie 2016 ca se retrage din viața publica, dupa ce recent a fost diagnosticat cu leucemie, urmand ca prerogativele sale sa fie preluate de Principesa Margareta. Regele Mihai a murit. Biografia monarhului Regele Mihai I s-a nascut pe 25 octombrie…

- Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai, anunta, vineri, Casa Regala. Aceasta mai precizeaza ca joi seara principesa Maria a ajuns la resedinta din Elvetia a regelui, scrie digi24.ro.

- Simona Halep se mentine pentru a opta saptamana la rand pe primul loc in clasamentul mondial, dat publicitatii luni, ierarhie in care Mihaela Buzarnescu isi continua ascensiunea, informeaza site-ul wtatennis.com. Halep a egalat-o, astfel, pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, care a petrecut,…

- In cadrul sedintetei CL de marti 21 noiembrie 2017 a fost discutat proiectul privind amenajarea unui muzeu gastronomic in cladirile degradate din parcul castelului. Potrivit celor afimate de primar un anume profesor Szabo de la Cluj Napoca s-a implicat in ajutorarea primariei pentru acest demers. In…

- "Luni, 20 noiembrie 2017, Alteta Sa Regala Principesa Sofia a sosit in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale Regelui, pentru a sta alaturi de tatal sau de-a lungul acestei saptamani", a anuntat Casa Regala. Biroul de presa al Regelui Mihai a transmis duminica faptul ca in zilele care au…

- Starea Regelui Mihai nu s-a agravat, dar este in continuare ingrijoratoare. Pentru ce primeste tratament Casa Regala a Romaniei anunta ca starea Regelui Mihai nu s-a agravat, insa este in continuare ingrijoratoare. Majestatii Sale i se administreaza medicamentatie pentru usurarea somnului si a respiratiei.…

- Directorul tehnic al UEFA, Ionut Lupescu (49 de ani, 74 de meciuri in nationala, 6 goluri), a venit din Elvetia pentru a fi alaturi de fostii sai colegi din nationala, marti seara, in Sala Sporturilor din Chiajna, pentru a-l omagia pe Daniel Prodan. A pus intr-o vorba buna pentru Licinia, sotia…

- A repara ceasuri este o arta, necesita pregatire, rabdare, dar mai ales pasiune. Un astfel de pasionat este Radu Dumitru, ceasornicarul care in patru decenii și jumatate de munca a adunat o tolba cu povești ale ceasurilor reparate. Atelierul lui, din Piața Kogalniceanu din Capitala, este mic, dar aduna…

- Elveția și Irlanda de Nord au terminat la egalitate, 0-0, iar elvețienii s-au calificat la CM 2018 dupa ce in tur s-au impus cu 1-0, dupa un meci in care Ovidiu Hațegan a decisiv. Michael O'Neill, selecționerul nord-irlandezilor, nu poate uita ce s-a intamplat la Belfast: "Pana la acel penalty inexistent,…

- Vesti de ultima ora despre Michael Schumacher! Dupa patru ani de la accident, fostul pilot de Formula 1 a reusit sa transmita un mesaj. Presa germana scrie ca familia fostului pilot de Formula 1 inca spera la un miracol, chiar daca acesta inca nu se poate misca sau vorbi. “Corinna si copiii spera la…

- Biletul zilei Start in Turneul Campionilor de la Londra, cu o confruntare total dezechilibrata. Federer, principalul favorit al intrecerii, nu ar trebui sa stea prea mult pe teren in meciul cu Sock, jucator pe care l-a invins cu 2-0 la seturi in fiecare din cele 3 meciuri disputate. …

- Selectionerul nationalei de tineret, Daniel Isaila, a declarat, sambata dimineata, ca s-a grabit cu afirmatiile dupa remiza cu Portugalia (1-1), din preliminariile pentru CE 2019, iar Razvan Marin ar putea ramane la reprezentativa U21 pentru meciul cu Tara Galilor. Isaila afirmase…

- MICHAEL SCHUMACHER. La aproape patru ani de la tragicul accident petrecut pe o partie de schi din Franta, presa din Germania prezinta noi detalii despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher. MICHAEL SCHUMACHER se afla in locuinta sa din Lake Geneva, iar starea sa este din ce in ce mai…

- Dupa incidentul in care a fost implicat principele Nicolae care a mers in Elvetia sa si viziteze bunicul care este in stare foarte grava, mama acestuia, Alteta Sa Regala Principesa Elena a transmis o scrisoare deschisa: Sunt foarte dezamagita si ingrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul…

- Joi, vineri si sambata, pasionatii de pariuri sportive au parte de patru partide foarte tensionate, caci se joaca practic calificarea la CM 2018 din Rusia. Este vorba despre partidele de baraj, zona Europa . Desi este doar prima mansa, orice gol poate fi de mare importanta in economia generala a calificarii.…

- Cu o diagnoza dura, dar cu o dorința puternica de a trai, Marinei, o tanara de 24 de ani diagnosticata cu leucemie i s-a intamplat o minune. Un cuplu din Elveția i-a oferit o suma de bani, care ii ofera șansa de a pleca in Turcia și sa invinga lupta.

- Jucatorii reprezentativei Under 21 a Romaniei, Dragos Nedelcu si Marco Dulca, au devenit indisponibili pentru partida cu Portugalia, de vineri, din preliminariile Campionatului European 2019. Staff-ul medical U21 va incerca recuperarea lor pana la partida cu Tara Galilor, din 14 noiembrie, informeaza…

- Biroul de presa al Casei Regale a anunțat, luni, ca starea de sanatate a Regelui Mihai (96 ani) s-a agrava tsi prezinta o slabiciune accentuata„Principesa Mostenitoare Margareta s-a întors în Elvetia, pentru a fi alaturi de Regele Mihai”, potrivit unui comunicat…

- Ovidiu Hațegan va arbitra partida dintre selecționatele Irlandei de Nord și Elveției, care va avea loc pe 9 noiembrie, in prima manșa a barajului pentru calificarea la Cupa Mondiala de fotbal din 2018, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenți vor fi Octavian Șovre și…

- In Orașul Zlatna se intampla lucruri ciudate. Primarul Ponoran ii inchiriaza firmei “de casa” un spațiu comercial in actualul sediu al Primariei. Se intimpla in 1999 cand dl. Ponoran detinea functia de primar, iar S.C SPONI S.R.L era trecuta pe numele altcuiva pentru ca dansul nu avea voie sa fie administrator.…

- Mortarul de Impermeabilizare SikaTop® Seal-107 a fost lansat in urma cu mai bine de 35 de ani, in anul 1981, pe piața din Elveția. In foarte scurt timp, SikaTop® Seal-107 a devenit un sinomim pentru eficacitate și usurința in aplicare ...

- USR Cluj: 70% din zona "La Terenuri" din Manastur, in proprietatea municipalitatii USR Cluj propune ca zona La Terenuri sa fie cel mai mare spațiu public al cartierului Manastur. „Stau la 2 minute de zona La Terenuri și am co-inițiat o petiție cu peste 2.000 de semnaturi online și offline…

- Simetria dintre materie și antimaterie este perfecta, condiții in care, dupa Big Bang, particulele de materie și cele de antimaterie ar fi trebuit sa se anuleze reciproc, iar Universul nu ar fi trebuit sa existe, conform concluziilor la care au ajuns fizicieni de la Organizația Europeana pentru Cercetari…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a declarat forfait pentru turneul de la Basel (Elveția), programat in perioada 21-29 octombrie, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anunțat numarul unu mondial pe pagina sa de Facebook.

- Cei doi oaspeți elvețieni au primit cate o placheta din partea primarului Felix Borcean, in cadrul unei festivitați la care au mai asistat viceprimarul Marius Isac, city managerul Andrei Ungur, mai mulți consilieri locali și reprezentanți ai administrației locale. Suzy Vuillemin a primit…

- Saptamana trecuta s-a descoperit o crestere misterioasa a radioactivitatii deasupra Europei centrale, cu particole detectate in tari precum Germania, Italia, Austria, Elvetia si Franta, relateaza Yahoo News.

- UEFA a anuntat, miercuri, ca la preliminariile europene pentru Cupa Mondiala, incheiate marti, s-a stabilit un record de goluri: 794 in 270 de meciuri din grupe.Cele mai multe goluri au fost marcate de nationalele Belgiei si Germaniei – cate 43. Topul 10 al natiunilor in functie numarul golurilor…

- Peter Crouch a intrat in Cartea Recordurilor 2018 pentru cele mai multe goluri inscrise cu capul, in Premier League. Atacantul ajuns la 36 de ani are 51 astfel de executii. Cu o inaltime de 2,01 metri, Peter Crouch a produs frisoane multor fundasi si portari, la duelurile aeriene. Atacantul englez a…

- Peter Crouch și Cristiano Ronaldo au intrat in Cartea Recordurilor 2018. In timp ce atacantul englez de 36 de ani se va regasi in viitoare editie a Guinness Book pentru cele mai multe goluri inscrie cu capul, in Premier League, prezența lui Ronaldo in Cartea Recordurilor se datoreaza prestanței sale.…

- Cristiano Ronaldo a intrat în Cartea Recordurilor alaturi de mai mulți fotbaliști. Cristiano Ronaldo a intrat în Cartea Recordurilor. El a fost desemnat jucatorul care a înscris în cele mai multe editii de Campionat European. Peter Crouch a intrat în…

- Astronautul Scott Kelly, in varsta de 53 de ani, a prezentat in noua sa carte '' Endurance: A Year in Space, A Lifetime of Discovery,'' care va fi publicata in 15 octombrie, problemele cu care inca se confrunta dupa petrecerea unui an in spatiu....