- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de disconfort termic si manifestari de instabilitate atmosferica valabila in toata tara incepand de miercuri, ora 10:00, pana vineri, la ora 23:00. Și in București, in urmatoarele trei zile, vremea va fi deosebit de calda.

- ANM anunta canicula. Temperatura va urca si peste 40 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța un val de canicula in Romania, cu temperaturi care pot depași 40 de grade Celsius. Disconfortul termic, conform ANM, va fi accentuat. Valul de canicula iși va face apariția, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 10 - 23 iunie 2019. Specialistii anunta canicula. Potrivit meteorologilor, primul val de canicula isi va face simtita prezenta in Romania incepand de miercuri. Se vor inregistra 35 de grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie – 8 iulie 2019. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 – 33 de grade Celsius. Weekendul viitor, insa, valorile vor atinge 36 de…

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, valorile termice urcand la peste 30 grade Celsius in perioadele calde, iar in cele ploioase, precipitatiile depasesc cantitatile medii lunare intr-un interval…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 aprilie, prognoza meteo pentru perioada 8-21 aprilie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, inclusiv de Florii, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru BANAT In prima saptamana, vremea se va raci treptat,…

- Cum va fi vremea de Florii. Prognoza ANM pentru perioada 8 – 21 aprilie. Meteorologii anunța o racire a vremii in urmatoarele doua saptamani, la nivelul intregii tari, in timp ce ploile vor fi prezente aproape in fiecare zi. Iata prognoza de publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 18-31 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci, in urmatoarele zile. Miercuri, in sud, temperaturile vor scadea cu pana la 12 grade. Valorile in termometre nu vor mai depasi 14 grade Celsius, fata de…