De maine, medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari

- In ciuda protestelor care dureaza de mai bine de o luna, medicii de familie susțin nu au fost luați in seama de casele de asigurari si Ministerul Sanatatii. Astfel ca asociațiile Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Nationala a Patronatelor Medicilor raman hotarate sa nu mai…

- Dupa intalnirea din 28 decembrie, Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) constata ca nu s-a finalizat niciuna dintre problemele pentru care medicii de familie protesteaza de mai bine de o luna!

- Peste 90% din medicii de familie din Capitala au semnat acte adiționale prin care iși prelungesc contractele cu casele de asigurari și anul viitor, au explicat pentru Sursa Zilei surse medicale. Asta, deși reprezentanții Societații Naționale de Medicina și Farmacie anunțau ca medicii de familie nu vor…

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- N.Dumitrescu Este oficial! La nivelul judetului Prahova, a merge la medicul de familie pentru o consultatie fara sa se achite niciun ban va fi valabil doar pana la data de 30 decembrie 2017, pentru ca din prima zi lucratoare a anului viitor se va plati. Informatia ne-a fost confirmata ieri de catre…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Medicii de familiei argumenteaza ca sumele suplimentare alocate medicinei de familie in bugetul din 2018 nu vor ajuta la rezolvarea problemelor din sistem. In plus, spun organizațiile profesionale, banii au fost luați in calcul atunci cand s-a discutat cu CNAS despre procentul de 5,8% alocat medicilor…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru anul care vine, poate cea mai mare dorinta pentru romani ar fi aceea sa aiba parte de sanatate si sa nu cada la pat din primele zile ale lui 2018. Iar aceasta dorinta are si o justificare: Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) considera regretabila decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara aflate deja

- Ministrul Sanatatii a discutat, joi dimineata, cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie, Florian Bodog precizand ca, pentru 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa se suplimenteze cu 278 milioane de lei.…

- Din nou, la orizont (de fapt foarte... curand) se intrevede o criza in sistemul sanitar. Ce mai... conteaza inca una?! La cate-au fost... Din nou, medicii li asistenții nu știu la ce sa se mai aștepte de la guvernanți, din nou pacienții sunt puși pe jar, din nou... tensiuni, nemulțumiri... cum e sua…

- Organizațiile medicilor de familie au anunțat, ieri, la Arad ca sunt hotarate sa inceapa acțiuni de protest, in condițiile in care Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) nu au reușit sa stabileasca un dialog cu forurile decizionale…