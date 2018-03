Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Americana de Automobile a calculat costurile de intreținere a unui automobil din diferite categorii, dupa care le-a numit pe cele mai accesibile. Studiul a implicat 9 tipuri de automobile – sedan compact, SUV compact, hibrid, sedan de dimensiuni medii, electromobil, monovolum, sedan full-size,…

- Asa cum spuneam, sunt preturi tentante. In colectia de primavara am gasit un BMW 520i la 27.847 de lei, fara TVA. De fapt, hai sa precizam ca toate preturile sunt fara TVA. Masina e din 1999, benzina, desigur. Aceeasi societate mai vinde un Volkswagen Transporter din 2001. Un Renault Megane…

- Barbații și-au pus in plan sa dea marea lovitura furand din mașini și și-au fixat drept ținta parcarea de mașini de pe Aleea Emanuil Gojdu. Nu le-a ieșit și au fost prinși in flagrant. In fapt, polițiștii au prins in flagrant, luni, in jurul orei 21:15, un barbat de 45 de ani, din comuna Corbii…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera in tara, cu o flota initiala de 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN – cu masini electrice Renault ZOE Z.E. – pana la finalul…

- Skoda a anuntat ofertele pregatite pentru programul Rabla 2018, in care sunt disponibile patru modele. Cel mai ieftin model de la Skoda ce poate fi achizitionat prin programul Rabla 2018 este Citigo. Acesta are un pret de pornire de 5.850 euro (TVA inclus), iar in acesti bani veti…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, se afla într-un turneu de o saptamâna în India pentru a vinde proprietati de lux, relateaza marti agentia dpa.

- Aprobarea bugetului si a listei de investitii pentru Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea, condusa de medicul Ovidiu Preda, a creat tensiuni in sedinta de Consiliu Judetean. Alesii liberali au reclamat faptul ca in buget este prevazuta, printre altele, achizitia a doua masini de spalat profesionale…

- Salvatorii au nevoie sa fie salvati. Au spus-o chiar ei in fata ministrului Afacerilor Interne. Pompierii au ajuns sa trimita mai multe masini la o interventie de teama ca vreuna sa nu se strice pe drum. 60% dintre ambulante ar fi trebuit casate, asa ca circula cat mai incet cu ele. Un prim efect: timpul…

- ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației pentru un Opel Vectra este de 1.823 de lei, in vreme ce licitația pentru un Fiat Marea pornește de la 1.230 de lei. Ce se intampla cu Formularul 600 din martie.…

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…

- Circa 350 de masini se aflau inca blocate joi in urma puternicei furtuni de zapada care a lovit centrul Japoniei, desi peste 1.300 de soldati fusesera mobilizati in zona pentru a debarasa zapada acumulata, a informat guvernul nipon, citat de DPA. Potrivit Ministerului Apararii, soldatii…

- Un incendiu a izbucnit la o statie ITP din Sinaia, aflata pe Calea Brasovului, pe Centura. Potrivit ISU Prahova, au ars doua masini aflate intr-o anexa. Cele doua autoturisme erau dezmembrate. Focul a cuprins o suprafata de aproxiamtiv 80 de mp, traficul spre Brasov fiind deviat prin centrul…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Salciilor. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. Cele doua autovehicule au fost avariate in urma accidentului. ...

- In data de 16 februarie 2018, ora 11,00, in localitatea Curtea de Arges, strada Nevers, la sediul Serviciului Fiscal Municipal, se vor vinde la licitatie o serie de bunuri apartinand firmei SC HANDEL SUN GARDEN SRL. Astfel, potrivit anuntului de pe site-ului prin care ANAF valorifica bunurile, vor fi…

- Clubul Dinamo a anunțat astazi, prin intermediul site-ului oficial, ca a pus in vanzare biletele pentru meciul de duminica cu CS U Craiova. Tichetele pot fi comandata online, de pe site-ul bilete.ro, iar incepand de vineri vor fi disponibile și la casele de bilete din "Ștefan cel Mare". ...

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Agentul de la Politia Locala din Arad, care s-a urcat baut la volan si a produs unA accident in care au fost avariate sapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, inainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Politia Rutiera ca a baut doar o bere si ca,…

- Daca inaintea sedintei consiliului de administratie a refuzat sa faca declaratii pe seama propunerii de destituire a directorului general, la finalul intrunirii de joi a CA, adjunctul de la SC Urban Serv SA si-a explicat solicitarea.

- Ala Malii, magistrata la Judecatoria Chișinau, vizata anterior intr-o ancheta a Ziarului de Garda despre averea sa, a fost propusa de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecatoare la Curtea de Apel Chișinau.

- "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texas. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a afirmat Khosrowshahi la conferinta de tehnologie DLD din Munchen. Aceasta a fost prima aparitie publica in Europa a lui Khosrowshahi, de cand a devenit CEO al Uber, anul trecut. Revenind pe pamant,…

- ANAF vinde mașini cu prețuri incepand de la 100 de euro. Vanzarea se face prin intermediul site-ului oficial. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au anuntat…

- Fara doar si poate o mare parte dintre cei care au trecut pe strada Calea Transilvaniei din Campulung Moldovenesc, la iesire spre Vatra Dornei, au observat o casa cu doua niveluri, strajuita din unul dintre balcoane de doi soldati romani. De ceva timp, pe fatada casei a aparut un anunt cat se poate…

- Iata motivul: schimbarea modului in care se platesc salariile angajaților, prin transferul contribuțiilor sociale la angajați și instituirea acelui fond obligatoriu, de 2,25%, pe care trebuie sa il plateasca angajatorul in plus. In mod normal, CJ Bihor ar fi avut o sarcina financiara și mai…

- Drumarii gorjeni au intervenit azi noapte in Ranca și au coborat din munte trei mașini cu turiști. Una dintre mașini era inmatriculata in Austria. Este vorba de romani stabiliți in Austria și veniți in concediu la Ranca. Nu au fost ...

- Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca acestea vor fi cumparate de publicul larg, se arata intr-o analiza Reuters.

- Directia Generala a Finantelor Publice Brasov a anuntat ca vinde doua autoturisme ale Tetkron SRL, firma care s-a ocupat de producerea si distributia energiei termice din Brasov. Este vorba despre doua autoturisme – Volkswagen Jetta si Skoda Octavia – ambele berline. Pretul de vanzare este de 35.500…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 718 persoane, 88 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat astazi, in jurul orei 04.00, pe DN2, la Darmanești și a fost provocat de un tinar de 18 ani, din Botoșana. Acesta a efectuat manevra de depasire a altui autovehicul, pe un sector de drum prevazut…

- Testul cognitiv de reflecție a aparut in 2005, fiind propus de psihologul Shane Frederick. La scurt timp a devenit cunoscut drept cel mai scurt test de inteligența. Inițial a fost dezvolvat pentru a urmari capacitatea unei persoane de a ignora un raspuns instinctiv și a reflecta mai mult pentru a gasi…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Livezile, judetul Timis, este cercetat de politistii gorjeni sub acuzatia de furt calificat, dupa ce a sustras o masina din Motru. Politisti din Motru au fost sesizati duminica de un localnic, de ...

- Capetele a cinci barbati au fost lasate vineri pe capota unei masini din statul mexican Veracruz, au anuntat autoritatile locale citate de Reuters. Trupurile victimelor decapitate au fost gasite in saci...

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia dintre I.Gh Duca si strada Constantin Bratescu, pe fondul neacordarii de prioritate.In urma tamponarii dintre un Audi si un Volkswagen golf, una dintre ele a izbit o alta la distanta de circa de 50 de metri de locul accidentului,…

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- Norvegia si-a confirmat pozitia de lider mondial in domeniul electrificarii transporturilor in conditiile in care datele statistice publicate miercuri arata ca peste jumatate din autovehiculele noi vandute anul trecut in Norvegia au fost modele electrice sau hibride.

- Bitcoin, ethereum, litecoin sau dash sunt criptomonedele preferate de romanii care isi vand diverse bunuri pe platformele de socializare. Puteti cumpara prin plata cu monede digitale de la case si masini pana la servicii de web design sau asigurari casco si RCA. 0 0 0 0 0 0

- Volkswagen Golf se afla pe primul loc in topul celor mai vandute masini in Europa, in 2017. Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute…

- Solista a facut iar o aroganta si iata ca de Craciun fanii ei port purta ceea ce pun pe masa festiva: carnati, sarmale, cozonac, ceapa rosie si verde. Este vorba despre bluze imprimate cu aceste preparate, pe care Delia le vinde in magazinul ei online, potrivit click.ro. Editia limitata, lansata cu…

- Sarbatorile nu inseamna numai relaxare si distractie, ci si pregatirea mesei, cu multa munca in bucatarie. Astfel ca, un ajutor in aceste situatii este cea mai buna solutie sa te poti bucura de povestile in jurul mesei alaturi de cei dragi.

- Doi oameni au murit si alti 10 au fost raniti in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, marti noaptea, pe DN 1 – E60, in localitatea Lugasu de Jos, judetul Bihor. Trei dintre victime sunt copii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

