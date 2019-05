"MADR informeaza ca beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala, care au incheiat contracte de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si care au depus cererile de plata in luna aprilie 2019, vor primi in conturile bancare in data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor eligibile realizate in cadrul proiectelor. Suma totala care va fi transferata beneficiarilor PNDR este de 23.353.638,77 euro", se arata intr-un comunicat al ministerului.



La aceasta transa de plata, AFIR va deconta cheltuielile realizate pentru investitii in exploatatii agricole si…