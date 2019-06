De luni se scumpeste cazarea de litoral. Hotelierii spun ca romanii sunt de vina Hotelierii anunta ca de luni, 1 iulie, cazarea pe litoralul romanesc se va scumpi cu pana la 20%. De vina, sustin intreprinzatorii din turism, ar fi chiar turistii romani, care se ingramadesc la mare, tocmai in iulie si august, provocand majorari ale preturilor.



De luni - potrivit hotelierilor - in Mamaia nu se vor mai gasi camere in hoteluri de 4 si 5 stele cu mai putin de 1.000 de lei pe noapte. Majorari de pret vor fi si la hoteluri de 3 stele, care vor taxa noaptea de cazare cu pana la 350 de lei. Abia la unitatile de cazare cu 2 stele preturile vor fi mai mici, ajungand, in medie,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie vine cu scumpiri in ceea ce privește prețurile la cazare pe litoralul romanesc al Marii Negre, care pot crește cu procente cuprinse intre 10 și 20 la suta, dar acestea nu se vor schimba pentru sejururile contractate prin agențiile de turism. Aceste tarife au fost negociate inca din toamna…

- Hotelierii de pe litoral au cerut demisia sefului Companiei Nationale a Infrastructurii Rutiere, pentru ca muncitorii au inceput sa repare autostrada catre mare in plin sezon estival. Din această cauză, se circulă pe un singur sens aproape 60 de kilometri. Aşadar, apar blocaje, iar…

- Litoralul pentru toti, "in regres" Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Programul "Litoralul pentru toti", lansat în 2002 de Federatia Patronatelor din Turism, cunoaste un regres în ultimii ani, potrivit lui Dragos Raducan, prim-vicepresedinte executiv…

- Timp de trei zile, Romania a fost – așa a parut – una creștina, fara culte, fara etnii, rase umane. Marea schisma, de acum mai bine de o mie de ani, nu s-a vazut in vizita apostolica a Suveranului de la Vatican. Biserica ortodoxa, cea catolica, greco-catolica, și celelalte existente au fost deopotriva,…

- Romanii care are au plecat in minivacante de Paste si 1 Mai in Romania au cheltuit peste 12,5 milioane euro, numai pentru servicii de cazare si masa, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc. "Cei aproximativ 109.000 de turisti romani care si-au petrecut minivacante…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta 40.000 de locuri in hoteluri pe litoral pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai. Preturile...

- Reprezentanti ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) au declarat miercuri seara, la Eforie Nord, ca 40.000 dintr-un total de 101.000 de locuri in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai,…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Multi hotelieri nu primesc tichete de vacanta, asadar, daca vreti sa va rezervati sejurul online, veti fi nevoiti sa achitati cu banii jos. Reprezentantii din turism spun ca cea mai buna varianta pentru a putea folosi voucherele de la stat este sa luati pachete prin agentiile…