- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, pot fi accesate de la CEC credite in cadrul programului "Investeste in tine". "Un alt proiect ajuns la maturitate este 'Investeste in tine'. Vor fi semnate astazi toate documentele necesare pentru inceperea efectiva…

- Romanii pot merge de luni la CEC Bank pentru a accesa un credit fara dobanda garantat de stat, pentru formare profesionala, prin intermediul programului „Investeste in tine”, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.

- Persoanele cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani, dar fara venituri constante, vor putea contracta, fara dobanda, credite garantate de stat de pana la 35.000 de lei. Creditul poate atinge valoarea maxima de 55.000 de lei, potrivit unei ordonante de urgenta a guvernului.

- Tinerii pana in 26 de ani care nu au un loc de munca stabil vor putea accesa credite fara dobanda in valoare de maximum 40.000 de lei. Conditiile sunt stabilite in cadrul programului guvernamental “Investeste in tine”, aprobat prin ordonanta de urgenta. Normele de aplicare ale acestuia sunt insa in…

- Premierul Viorica Dancila a trecut in bilantul celor 6 luni de mandat si ordonanta de urgenta privind asa-numitele "credite gratuite" acordate tinerilor, insa, la mai bine de o luna de la adoptare, actul normativ nu a facut nici macar primul pas absolut necesar pentru a incepe sa produca efecte. Intitulat…

