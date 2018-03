"De la zero la Zara", povestea lui Amancio Ortega, cel mai bogat om din Spania

Stiri pe aceeasi tema

- Averea proprietarului Inditex, Amancio Ortega, se prabuseste. A inregistrat cea mai mare scadere din top 500 miliardari ai lumii. Daca in 2016 Amancio Ortega era al doilea cel mai bogat om al lumii, astazi se situeaza pe locul cinci in topul miliardarilor lumii, cu o avere de 69,9 miliarde…

- "Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Nu mai este loc pentru miliardarii europeni in top 5 cei mai bogati oameni ai planetei, potrivit indicelui miliardarilor calculat de Bloomberg. Noua ordine a miliardarilor a intrat in vigoare vineri, dupa ce magnatul francez al luxului Bernard Arnault, seful LVMH, a scazut doua locuri in clasament si…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate

- "Nu candidez, am alți colegi care candideaza. Trebuie toata lumea din partid sa candideze? Nu se simte nicio presiune, vor fi mai multe alegeri. Decat sa planga in emisiuni sau pe la colțuri, sa-și depuna candidaturile și sa vada daca sunt aleși. Daca și Codrin are leucoplast, nu știu ce sa…

- Daca si tu ai pierdut nopti la rand pentru a vedea un sezon intreg din serialul preferat sau te-ai uitat de zeci de ori la aceeasi scena, inseamna ca ai nimerit la fix! Seria momentului este, fara indoiala, "La Casa Del Papel", produsa in Spania

- Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viața lui ”State de Romania”, a anunțat de curand ca se retrage din lume artistica, sugerand ca se va retrage din lumea artistica pentru a se dedica vieții de bunic, pare sa se bucure din plin de viața pe care o are in spatele camerelor de luat vederi.

- OSCAR 2018. Anul acesta cu ocazia ediție cu numarul 90 a Premiilor Academiei Americane de Film, pelicula „The Shape of Water” a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce „Dunkirk” a primit opt, iar „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” a primit sapte.

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- [caption id="attachment_40188" align="alignleft" width="300"] Discuții aprinse la ”Casa pentru Toți”[/caption] Nemulțumiri și plangeri la Centrul de zi pentru copii și tineri ”Casa pentru toți” din Ungheni. Dupa mai bine de 15 ani de activitate prodigioasa, cu multe proiecte implementate, Primaria municipiului…

- Desi nu este vorba despre vreo "lansare oficiala", pe internet circula un clip, distribuit de o mulțime de internauti, care nu are cum sa te lase indiferent. Mai excat, ni se prezinta ceea ce pare a fi un sicriu, dotat cu difuzoare din care se aud manele.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Ioan Vida. "Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legate. Lumea nu stie ce…

- Gabi Enache (27 de ani) s-a desparțit de FCSB, iar in scurt timp va deveni jucatorul rușilor de la Rubin Kazan. Acesta a vorbit despre detaliile noului sau contract, dar și despre modul in care a fost indepartat de la FCSB. "Acest transfer m-a luat și pe mine prin surprindere.…

- Daniela Cristea, dupa o perioada de timp petrecuta in invațamant și in alte job-uri diverse, a decis sa iși ia viața in propriile maini și sa iși deschida propria afacere. Fiindca iubește sa creeze și iubește copiii, a gasit afacerea ideala pentru ea: creeaza jucarii educaționale.

- Bogdan Petrovai: „Apartamentele se vor ieftini cu 10% la Cluj in acest an” Creșterea ratelor la creditele ipotecare, restrangerea programului Prima Casa și restricțiile fiscale introduse de guvern vor duce in acest an la diminuarea cererii pentru o locuința la Cluj, estimeaza - la Realitatea FM…

- Cele patru semne zodiacale menționate mai jos sunt cele mai puternice din zodiac și pot face lucruri cu adevarat minunate daca iși doresc. De cele mai multe ori, este vorba despre acei oameni pe care toata lumea ii admira și ajuta pe toata lumea.

- Caroline Wozniacki a cedat nervos in meciul impotriva jucatoarei romance Caroline Wozniacki, in optimile turneului de la Doha. La scorul de 4-4, dupa o revenire spectaculoasa a romancei, Caro, cum o alinta fanii, a intrerupt seria de trei gameuri caștigate la rand de Niculescu. Nu cu un punct caștigator…

- LIVE REAL MADRID PSG STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. Meciul Real Madrid - PSG, din Champions League, se joaca, miercuri, pe" Santiago Barnabeu", in prima manșa a optimilor de finala din Liga Campionilor, LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. LIVE REAL MADRID PSG STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM…

- Declaratia 600 nu dispare, se transforma: Se va incerca o comasare a cinci declaratii intr-una singura Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani…

- Un medic și un avocat, prieteni, sunt invitați la un dineu. Ajung ei acolo, toata lumea se distreaza de minune, socializeaza, uita de munca și de stresul cotidian. Numai docotorul nu era in largul lui, ba chiar era nervos ca toata lumea il intreba cate ceva despre sanantate și nu putea sa se simta și…

- Lumea fotbalului mondial este in stare de soc. Un mare fotbalist a incetat din viata din cauza unei boli crunte. Este vorba despre Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, care a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic, anunta Antena 3.Citește…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari…

- Prabusirea indicelui Dow Jones se resimte marți in intreaga lume. Bursele din Asia au inchis pe scadere, iar cele europene au inregistrat pierderi importante. Analistii spun ca este vorba despre cea mai mare scadere de la referendumul pentru Brexit. Unda de soc a pornit dupa ce principalul…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Instanta suprema a decis, joi, ca ancheta privind decesul politistului Bogdan Gigina trebuie finalizata pana pe 1 mai. Hotararea a fost luata dupa ce familia Gigina a contestat in instanta durata anchetei.

- Alex Stefan Rusu era un jucator de fotbal în vârsta de 16 ani, era privit drept o mare speranța a fotbalului românesc, însa, din pacate, a avut parte de o moarte timpurie și fulgeratoare.

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Cove se intoarce la Vorbește lumea, luni, 29 ianuarie, cand se implinesc 600 de ediții. Cele mai reprezentative comunitați, ce traiesc in Romania, vor petrece alaturi de Adela și Cove in sufrageria lor și vor aduce bucate alese și adevarate talente. Chiar daca a fost plecat in cautarea unor baieți buni…

- Tily Niculae a gasit frigiderul gol atunci cand s-a intors din vacanța. Actrița a povestit in cadrul emisiuniii de la Antena Stars, de ce a ajuns intr-o astfel de ipostaza. In urma unei discuții aprinse cu soțul ei, actrița a decis sa numai cumpere multa mancare, pentru ca intotdeauna ajungea sa o arunce.…

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Azi, primele trei meciuri din manșa I a sferturilor de finala. Se joaca derby-ul catalan. Real evolueaza joi. Returul, saptamana viitoare. Manșa tur Miercuri, 17 ianuarie 20:00 Atl. Madrid – Sevilla 1-2 VIDEO 20:00 Valencia – Alaves 2-1 VIDEO 22:00 Espanyol – Barcelona 1-0…

- Un roman inarmat cu un cuțit a intrat intr-o secție de Poliție din Spania ca sa-și ucida fosta concubina. Furios peste masura, omul iși urmarea fosta iubita care a fugit desculța și imbracata in pijamale ca sa ceara ajutor. Individul a fost arestat imediat de polițiști. Femeia, și ea tot din Romania,…

- Primarul din Spania care sugera ca romanii ar trebui impuscati va primi vizita unei delegatii de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Declaratia nesabuita a provocat si in tara lui un val de indignare si cereri de demisie. In fata tuturor, edilul spune acum ca era ironic. Antonio Nogales -…

- Revolta și dezgust in intreaga Europa dupa ce un primar din Spania a spus ca i-ar placea sa-i vada pe romani impușcați. Totul a pornit de la un incident in trafic, care a avut loc in localitatea spaniola Pedrera.&n...

- Autor: Stelian ȚURLEA Crime Scene Press, singura editura de la noi care publica exclusiv romane polițiste, condusa cu mana de fier de neobosiții George Arion și Alexandru Arion, a publicat un nou roman semnat de Stelian Țurlea – Ești pe cont propriu. Romanul continua, intr-un fel, acțiunea din Sapatmana…

- Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie. Cand este Eurovision 2018 și unde are loc Concursul muzical Eurovision 2018 va fi la cea de-a 63-a ediție și va avea loc in capitala Portugaliei, Lisabona. Semifinalele concursului…

- Jucatorii lui Dinamo fac acum vizita medicala la Institutul Național de Medicina Sportiva. (Detalii aici) La INMS a venit și mijlocașul spaniol Aitor Monroy Rueda, 30 de ani, aflat in probe. Jucatorul a fost dorit cu insistența de Vasile Miriuța, cu care a lucrat la Ceahlaul și CFR Cluj. Monroy a vorbit…

- Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. In Europa, vanzarile din noua versiune EcoSport produsa la Craiova vor lua startul in partea a doua a lunii ianuarie. Prețul de tranzacționare difera de ...

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii si comercializarii fructelor. Descriere loc de munca: muncitorii vor lucra in camp: cules fructe, curatat pomi; in fabrica: aranjarea fructelor in…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, 32 de ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Real Madrid. Presa din Spania scrie ca PSG vrea neaparat sa il aduca pe atacantul lui Real și pregatește o oferta importanta in aceasta vara. Ronaldo are o clauza de 1,1 miliarde de euro, iar șefii PSG-ului spera sa poata…

- Un pasager de la Ryanair care a suferit un atac de astm dupa ce a aterizat pe aeroportul din Malaga, nu a mai avut rabdare sa aștepte sa coboare toata lumea și a coborat din avion pe ieșirea de urgența, ajungand pe aripa aeronavei. Barbatul, un polonez de 58 de ani, identificat drept Victor, se afla…

- Tenismanul roman Florin Mergea si noul sau partener de dublu, sarbul Nenad Zimonjic, vor juca primul lor meci oficial la turneul ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari, impotriva favoritilor numarul patru Ivan Dodig (Croatia)/Fernando Verdasco (Spania). Zimonjic…

- Sunt multe tradiții și superstiții de Anul Nou, iar mulți romani le respecta cu sfințenie. De exemplu, se știe ca e bine sa mananci pește, ca sa te strecori prin noul an ca peștele in apa, sa porți lenjerie roșie ca sa ai noroc, sa faci galagie la miezul nopții ca sa alungi spiritele rele. Mai sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…