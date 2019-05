La Galeriile Reperaj-Cetate, Corpul C, a avut loc sambata vernisajul expozitiei personale de pictura Andreea Rus, cu titlul „Behind the Utopia. Looking for the meaning of life” (In spatele utopiei. In cautarea sensului vietii). Vioara Bara, presedinta Uniunii Artistilor Plastici – filiala Oradea, a prezentat-o pe Andreea Rus ca fiind o pictorita foarte importanta de nivel national si chiar international, un artist care apartine UAP Cluj, cu numeroase participari la expozitii colective internationale, cum ar fi cele de la Barcelona, sediul ONU din New York, Trevisto sau Venetia, Frankfurt sau…