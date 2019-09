De la trufe la caviar. Turul gastronomic de lux al Romaniei De ce oare, cand vine vorba de bunatati rafinate, gandul ne zboara fara escala catre meleaguri mai occidentale? Ne vine greu sa credem ca romanii pot produce mai mult decat jumari sau cas. Insa adevarul este altul.



Exista locuri in Romania unde gastronomia de lux este traditie. Nu sunt atat de cunoscute, poate si pentru ca ai nevoie de venituri considerabile ca sa le accesezi. Sau de carduri de cumparaturi.



Dar daca vrei sa descoperi o alta fata a Romaniei, destinatiile de mai jos merita luate in calcul.



Mezeluri



Salina Turda este un loc vizitat anual de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vinurile din Republica Moldova au primit noi medalii importante la cea mai mare competiție din Asia – Asia Wine Trophy – care a avut loc in perioada 18-21 august, la Daejeon, in Coreea de Sud. Competiția s-a petrecut sub inaltul patronaj al OIV (Organizația Internaționala a Viei și Vinului) fiind inscrise…

- "Biroul Național al PLUS a decis, in ședința de luni, 26 august, urmatoarele: 1. Luand in seama degringolada actualei guvernari, Biroul Național al PLUS a reiterat necesitatea organizarii unor alegeri anticipate. Membrii Biroului Național al PLUS considera ca situația catastrofala in care…

- Dan Barna, candidat USR pentru Cotroceni, pledeaza pentru dezvoltarea relatiilor economice cu Rusia si China, actori ”relevanti” pe plan mondial. Propunerea liderului USR vine in contradictie cu politica externa a Romaniei, Rusia si China aflandu-se in relatii de rivalitate cu partenerii strategici…

- Relatia cu SUA este una privilegiata si trebuie consolidata, in conditiile in care Parteneriatul Nord-Atlantic este singura garantie reala a Romaniei, a declarant intr-o conferinta de presa desfasurata vineri, la Suceava, candidatul Aliantei USR-PLUS la prezidentialele din noiembrie, Dan Barna. “Parteneriatul…

- Declarațiile președinților Klaus Iohannis și Donald Trump, de la inceputul intalnirii de la Casa Alba, au durat peste 30 de minute, timp in care liderul american a vorbit despre relația cu Rusia, China și UE, dar a facut referire și la corupția din Romania.Oportunitațile de imagini, care de…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) va juca azi in optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup (Toronto) contra rusoaicei Svetlana Kuznețova (34 de ani, 198 WTA). Partida va incepe in jurul orei 21:00 (Digi Sport 2). Halep și Kuznețova vor fi fața in fața in aceasta seara pentru cea de-a opta oara…

- Expunerea tehnicii militare americane, un mesaj catre cineva anume? "Sigur, este un mesaj pentru lumea de astazi: Rusia si China. Si, daca ne gandim mai bine, nu cred ca este atat de mult destinata Rusiei, a carei capacitate economica ramane modesta fata de SUA, cat mai de graba Chinei,…

- Jucatoarele de tenis Sorana Cirstea (Romania) si Galina Voskoboeva (Kazahstan) s-au calificat miercuri in turul 2 al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce au invins perechea britanica Eden Silva/Sarah Beth Grey cu 6-0, 6-3. Pentru calificarea in turul 2 la dublu, Sorana si partenera…