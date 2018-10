De la tipografie, la un business dulce, "dospit" 5 ani. Povestea unui antreprenor autodidact

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul centrelor universitare din Romania se dezvolta o industrie IT care a ajuns la cifra cumulata de afaceri de peste 5 miliarde de euro, adica 6% din PIB. Ultimele statistici arata ca firmele IT din Dolj totalizeaza peste 2.000 ...

- Adrian Badescu, fondator al clinicilor Medici’s din Timisoara, spune ca majorarea salariilor medicilor a readus in tara multi medici care au ales sa lucreze in strainatate, dar ca in continuare sunt medici care prefera sa plece.

- Business-ul deținut de familia Bicu, Unilact Transilvania, producatorul de lactate din comuna Unirea, se indreapta in acest an spre vanzari de 5 milioane euro cu brandul De la Ferma, in crestere cu circa 20% fata de anul precedent, potrivit reprezentantilor companiei. „Vindem in Auchan, Carrefour, Kaufland,…

- Situatia justitiei continua sa fie o prezenta constanta pe agenda publica romaneasca. Modificarile legilor justitiei au starnit comentarii in spatiul public, iar cum oamenii au tendinta de a trece totul prin filtrul emotional, indiferent de care parte...

- ♦ Cereal Crunch Cafe inregistreaza zilnic un trafic de aproximativ 100 de persoane ♦ Reprezentantii au in plan deschiderea unei noi locatii, dar si extinderea brandului prin vanzarea de franciza.

- Karpatia Horse Show, editia 2018, se va desfasura intre 28 si 30 septembrie la Domeniul Cantacuzino din Floresti, Prahova, si va reuni maestri in artele calariei si dresajului, cupluri de calareti si cai de 2 stele si 3 stele, precum si arbitri din intreaga lume in cadrul Concursului Complet International…

- Rudy Teianu are 50 de ani si este autodidacta. Din 1991 pana in 2011 a detinut o tipografie impreuna cu un prieten din copilarie. In paralel, a decorat case (in ultimii 20 de ani) si a transformat in profesie pasiunea pentru mancare, spune ea.

- Potrivit investigatiei desfasurate de Bitdefender, incepand cu luna martie 2018, o serie de atacuri cibernetice avansate au vizat institutii financiar-bancare, cu scopul de a sustrage sume imense de bani intr-un timp foarte scurt. Pe durata investigatiei, specialistii de la Bitdefender au identificat…