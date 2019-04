De la Siri la Banca Italiei, eforturile premierului Conte, eternul mediator Munca premierului italian de "etern mediator" între deputații sai certareti nu se sfârșește niciodata. Duminica, la întoarcerea din China, Giuseppe Conte va trebui sa se confrunte cu foarte multe dosare fierbinți. De la mult asteptata întâlnire fața în fața cu subsecretarul Ligii Nordului, Armando Siri, investigat pentru corupție și presat de M5S sa paraseasca guvernul, la problema numirilor în consiliul Bancii Italiei si chestiunea conturilor și a investițiilor, care îl vede angajat în prima linie pentru a lansa InvestItalia și Strategia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

