- Tronul arhieresc pe care va sta Sanctitatea Sa Papa Francisc, la procesiunea de pe Campia Libertații, a ajuns la Blaj. Pentru Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania, pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații…

- FOTO – Arhiva Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar si o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc di Blaj. Din program face parte si beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertatii la Blaj, scrie Mediafax. Programul…

- Pentru Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania, pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc o va oficia pe Campia Libertații din Blaj in data de 2 iunie 2019, s-a construit un tron arhieresc cu puternice semnificații spirituale și simbolice.…

- Vizita Papei Francisc in Romania va incepe in 31 mai si se va sfarsi in 2 iunie, la Blaj, orasul in care se afla sediul istoric al Bisericii Unite cu Roma. Dupa ce va celebra Liturghia, Suveranul Pontif va oficia, pe Campia Libertatii, ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri,…