Ciclistul Egan Bernal (Ineos) a devenit, duminica seara, la Paris, primul columbian castigator al Turului Frantei, la numai 22 de ani. Bernal a incheiat competitia pe primul loc in clasamentul general, urmat de colegul sau Geraint Thomas si de Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Pe Champs-Elysees, ultima etapa a editiei din acest an a Turului Frantei a fost castigata la sprint de australianul Caleb Ewan (Lotto-Soudal). „Este incredibil, uluitor, imi gasesc greu c (...)