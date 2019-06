De la Sibiu, lui Tariceanu i se cere sa-si anunte candidatura

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Judeteana ALDE Sibiu ii cere liderului partidului, Calin Popescu-Tariceanu, sa-si anunte candidatura la alegerile prezidentiale, potrivit unui comunicat de presa remis sambata AGERPRES. "Pentru ca alegerile prezidentiale bat la usa, vremea experimentelor si a cautarilor a trecut,…

- Calin Popescu-Tariceanu a respins miercuri propunerea președintelui Iohannis privind un acord național pentru consolidarea parcursului european al României, acuzându-l pe șeful statului ca „vrea sa ne învețe pe noi la București cum e cu șmecheriile”.Tariceanu a…

- "Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un…

- Premierul Viorica Dancila spune despre declarația liderului PSD Liviu Dragnea, legata de o eventuala candidatura la prezidențiale, ce va fi anuntata duminica seara, dupa incheierea alegerilor europarlamentare, ca este convinsa ca va exista o discuție in partid. Dancila a fost intrebata, la Bacau, despre…

- Privind la ce se intampla in Romania, cel mai potrivit raspuns este „din intamplare”. Da, figurile noi de pe scena politica a ultimilor ani au aparut din intamplare. O simpla intamplare este aparitia in functia de prim-ministru a doamnei Viorica Dancila. Tot o intamplare este lansarea unui jurnalist…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

