Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD, a declarat joi, la Bucuresti, presedintele confederatiei, Alain Berset, aflat in vizita in tara noastra. "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv",…

- UPDATE Elveția va permite libera circulație pe piața muncii pentru romani din 2019BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - (Adauga detalii in context) Președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o conferința de presa comuna cu șeful statului elvețian, Alain Berset, ca Elveția va renunța, de la sfarșitul…

- Elvetia va renunta la restrictiile impuse romanilor pe piata muncii, au anuntat, joi, presedintele Klaus Iohannis si omologul sau elvetian Alain Berset, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. La 1 iunie 2017 Elvetia activase clauza de salvgardare in ce priveste libera circulatie a romanilor…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, care efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala in Romania. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor vor fi abordate…

- „Europa trebuie sa respire cu cei doi plamani ai ei, de est si de vest. Daca acest lucru nu se intampla, Europa ramane fara suflare si impresia mea este ca Europa noastra incepe sa ramana fara suflare, asa ca trebuie sa punem accent pe cooperare, sa folosim o limba comuna pentru est si pentru vest“…

- Aflat in Romania, Mark Rutte a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. Primit de catre seful statului, premierul Regatului Tarilor de Jos a avut in prima faza discutii tete-a-tete cu Klaus Iohannis, inaintea convorbirilor oficiale. Din cate figureaza pe agenda publica a presedintelui, cei…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte va vizita Romania miercuri, in contextul viitoarei Presedintii a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene - in prima jumatate a anului 2019 - si se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila, informeaza pagina oficiala de Facebook a Ambasadei…

- De la jigniri aduse cetațenilor la ridicarea in slavi a calitații de demnitar, oamenii politici s-au remarcat, de-a lungul carierei, cu momente nefericite in care declarațiile lor au produs nu doar stupoare și critici, dar și reacții din partea unor instituții. De la jgniri aduse cetațenilor pe care…