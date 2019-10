Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de tineret a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21...

- La 20 de ani, George Ganea, fiul fostului internațional Ionel Ganea (46 de ani), traverseaza un moment foarte bun. E titular la Viitorul și gata sa devina om de baza la naționala U21 a Romaniei. Romania U21 - Ucraina U21 se joaca joi, 10 octombrie de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești.…

- ROMANIA U21 - UCRAINA U21 // Ruslan Rotan, selecționerul U21 al adversarei, are la dispoziție 7 oameni care au caștigat Mondialul U20 in vara. 4 au fost „actori” in coșmarul de la Ploiești, cand ne-au stopat in cursa catre Euro 2018 la U19. Romania U21 - Ucraina U21 se joaca joi, 10 octombrie de la…

- Selectionerul echipei Under-21 a Romaniei, Mirel Radoi, a a apelat la sase jucatori care evolueaza in strainatate pentru meciurile cu Ucraina si Irlanda de Nord, din preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, potrivit site-ului FRF. Mijlocasul Marius Marin (Pisa), care evolueaza in Serie…

- ROMANIA MALTA. Duje Strukan va fi ajutat de Goran Perica si Vedran Durak. Rezerva va fi Ivan Bebek. Veste TERIBILA pentru NATIONALA ROMANIEI. Anunt OFICIAL facut de UEFA ROMANIA MALTA. Meciul dintre Romania si Malta se va disputa pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si va fi transmis…

- FC Viitorul Constanta a invins nou-promovata Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, intr-un meci din Liga I de fotbal. FC Viitorul a obtinut a doua sa victorie din acest campionat prin golul marcat…