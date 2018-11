De la scriitor la ziarist, de la blogger la influencer Inainte de a fi “cel mai mare stilist francez din secolul XX”, Cioran a fost cel mai mare agent constatator al decaderii. El scria, “constata“, ca oamenii politici vechi se inconjurau de scriitori, “iar cei de acum se inconjoara de ziaristi.” Nu stia, nu anticipa nimic. Cretinozaurii politici au trecut de la ziaristi la bloggeri […] De la scriitor la ziarist, de la blogger la influencer is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

