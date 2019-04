Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski este noul președinte al Ucrainei. L-a invins fara drept de apel pe Petro Porosenko, obținind 73% dintre voturi. Un actor de comedie in virsta de 41 de ani, a carui victorie se inscrie in tiparul unor personaje anti-sistem.

- Timp de 20 ani, Volodimir Zelenski a aruncat in derizoriu scena politica ucraineana in calitate de actor de comedie, insa acum, devenit presedinte, se va confrunta cu provocari extrem de serioase, cu interlocutori redutabili, indiferent daca este vorba de Vladimir Putin, FMI sau o clasa politica ostila,…

- Candidatul pentru funcția de președinte al Ucrainei, Vladimir Zelenski, care a adunat cele mai multe voturi, peste 30% in prima runda de alegeri, a lansat un videoclip, unde anunța ca va participa la dezbateri. In acest sens, Zelenski l-a chemat pe contracanditatul sau, actualul președinte al Ucrainei,…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko se situeaza pe primul loc in preferințele de vot in cazul scrutinului prezidențial din Ucraina, programat sa se desfașoare pe 31 martie, in timp ce actualul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko, se afla pe locul trei, potrivit unui sondaj de opinie.Timoșenko,…