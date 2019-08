Stiri pe aceeasi tema

- Agenția France Presse scrie ca atunci nici puțina lume și-ar fi imaginat ca doua decenii mai tarziu Putin nu doar ca va mai fi la putere, dar va fi unul din cei mai cunoscuți și influenți politicieni din lume, potrivit Radio Europa Libera. AFP mai noteaza ca aniversarea vine intr-un moment…

- In ultimele saptamani, refuzul autoritatilor de a permite opozitiei sa participe la alegerile municipale din mai multe orase importante, in frunte cu Moscova, si reprimarea ferma de catre politie si justitie a miscarii de protest care a urmat au aratat destul de clar cum stau de fapt lucrurile.Dupa…

- Imens mediatizat în aceste zile, Alex Cumpanașu a scos în evidența ca procurorii, polițiștii și serviciile ar trebui sa raspunda la întrebarea ce este cu toate aceste ”clanuri” și rețele care fac ce vor ele în România – și, iata, acțiunile lor criminale…

- Paisprezece ofiteri de marina, dintre care sapte capitani de rangul I, si-au pierdut viata in urma incendiului declansat la 1 iulie la bordul unui submarin de cercetare la adancimi mari, care - oficial - studia fundul marii in apropiere de Arctica, potrivit Ministerului Apararii rus. Responsabilii…

- Dana Nalbaru a povestit recent, ca in momentul in care au mers sa adopte un copil, ea si Dragos Bucur au solicitat lista de copii greu de adoptat. Așa a aparut in viața lor Roxana, fetița in varsta de șase ani, care le-a adus bucuria in suflet, alaturi de ceilalți doi copii ai cuplului, Sofia și Kadri.…