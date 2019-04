Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Androescu sprijina transformarea școlilor profesionale și liceelelor in școli și licee duale. Ministrul Educației a explicat cum acest concept este un model de succes in Brașov, unde școlile profesionale primesc finanțare și de la instituții private care urmaresc recrutarea viitorilor angajați.…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat luni seara ca o masura necesara in sistemul romanesc de invatamant este ca numarul de elevi sa nu mai depaseasca 25. ‘Scolile din Romania se depopuleaza in sensul ca sunt copii din ce in ce mai putini in scoli. Atunci traim urmatorul fenomen – si…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri, pentru AGERPRES , ca, in pofida criticilor privind subfinantarea sistemului, bugetul aprobat pentru Ministerul Educatiei este mai mare decat a fost in anii anteriori. “Anul acesta, in bugetul aprobat pentru Ministerul Educatiei procentul…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a vorbit joi, la Ploiești, despre principalele probleme semnalate de dascalii din județe și pentru care noua Lege a educației ar trebui sa ofere soluții. Printre aspectele de reclamate s-au numarat evaluarile la clasele primare și gimnaziu, respectiv admiterea…

- Ministrul Educației a cerut parlamentarilor sa nu o mai acuze ca a desființat școala profesionala în 2009. ”Nu am desființat niciodata școala profesionala, așa încât v a rog sa va opriți”, a spus Ecaterina Andronescu într-un raspuns la acuzele deputatei…

- Toate școlile postliceale sanitare din Romania vor fi controlate in perioada urmatoare, in unele unitați de invațamant verificarile fiind deja incepute. Anunțul a fost facut, vineri, de catre ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, dupa ce instituția similara din Suedia a sesizat ca ar exista o diploma…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Arad, ca si-a propus ca toate scolile profesionale din tara sa devina de tip dual, pentru ca avantajele sunt mai mari, fiind implicati angajatorii, cei care asigura nu doar locuri de practica pentru elevi, dar si locuri de munca…

