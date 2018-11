De la petrecerile de fitness din facultate la afaceri de peste 200.000 de euro: Interviu cu tanara care ii ajuta pe corporatistii din Bucuresti sa slabeasca

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 octombrie, la ora 12.00, in Aula Academiei de Studii Economice (ASE) din București, va avea loc o dezbatere pornind de la volumul Bancile centrale, criza și postcriza. Romania și Uniunea Europeana incotro?, de Daniel Daianu, aparut de curind la Editura Polirom. Vor vorbi, alaturi de autor:…

- Lantul de supermarketuri si de magazine de proximitate Mega Image, detinut de grupul belgian Ahold Delhaize, a demarat teste intr-una dintre cele mai mari unitati din Bucuresti - din zona Barbu Vacarescu - cu tehnologii si tehnologii furnizate de Vodafone, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie…

- Kaufland a inaugurat primul magazin din Romania care este reorganizat dupa o strategie anti-plastic, in urma unei investitii de 300.000 de euro. In magazinul Kaufland din Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, retailerul a eliminat materialele consumabile de plastic si le-a inlocuit cu materiale biodegradabile…

- Institutul Național de Administrație (INA) organizeaza marți, 11 septembrie 2018, festivitatea de deschidere a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei funcții publice corespunzatoare categoriei inalților funcționari publici. Evenimentul va avea loc la Academia de Studii Economice din…

- Numarul salariatilor din municipiul Bucuresti era, la finele lunii iunie, de 1.027.246 persoane, 80% dintre acestia lucrand in sectorul serviciilor (exlusiv fortele armate si personalul asimilat), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu brut…

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…

- Citeste si: Bursa de la Bucuresti are viata grea: in S1, doar o singura listare; lichiditate sub 2017; Pilonul II, cel mai mare investitor, sub semnul intrebarii Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, spune ca asociatia a propus Finantelor crearea unui cont de investitii si acumulare…

- Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial Deva organizeaza sesiune de admitere pentru studii universitare de licența Invațamant la Distanța, la specializarea Management. Inscrierile vor avea loc in perioada 10-15 septembrie 2018, intre orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial…