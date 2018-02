De la pasiunea sotiei pentru produse naturiste la o afacere online de 1,8 milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform bugetului aprobat pentru 2018, la capitolul venituri la Serviciul public administrare piete este prevazuta suma de 7,3 milioane de lei. Aceeasi suma ar fi trebuit realizata si in 2017, insa veniturile au fost de doar 7,109 milioane de lei, din care venituri proprii 7,106 milioane de lei. Trebuie…

- Grupul Floria, care detine sase florarii, magazinul online si depozitul en-gros, a avut anul trecut vanzari de peste 17 milioane lei, cu 70% mai mari fata de anul trecut. Cresterea a venit din dezvoltarea unei noi zone de business, vanzarea in marile retele de retail, care a reprezentat 40% din cifra…

- Ziua, britanicul Stephen Bliss, in varsta de 34 de ani, pare un simplu vanzator de burgeri la food truck-ul ambulant pe care il detine. Noaptea insa, acesta tranzactioneaza actiuni online in valoare de milioane de euro, chiar din locuinta sa din Redcar, U.K.

- New York Times a inregistrat in al patrulea trimestru al anului 2017 o noua crestere a numarului de abonati la editiile sale online, care a ajuns acum la 2,64 de milioane de cititori, in crestere cu 41,8% intr-un an, relateaza AFP. Dupa ce s-a confruntat cu o incetinire clara dupa investitura lui Donald…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- Cantarețul de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu a vorbit despre dependența sa de jocuri de noroc. Acesta a marturisit care a fost cea mai mare pierdere in bani pe care a avut-o, dar și care a fost cel mai mare caștig. Nelu Ploieșteanu, care a fost implicat intr-u scandal imens cu partenera lui de…

- Conform Ziarului Financiar, producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un business de 86 de milioane de euro, este scos la vanzare, potrivit surselor din piata. Valoarea tranzactiei ar putea depasi pragul de 200 de milioane de euro, potrivit unor estimari facute de publicatie, luand in…

- Canalul HBO al companiei Time Warner are mai mult de 5 milioane de abonati online, crescand de la 2 milioane cati erau anul trecut, a declarat o sursa apropiata pentru Reuters. Acei abonati online provin din toate serviciile de streaming online cu care lucreaza, inclusiv HBO Now, ca si canalele de…

- Claudia Stirbei este o tanara care a ales sa devina antreprenor in perioada maternitatii. Pornind de la nevoia personala, tanara a realizat ca exista o cerere reala pe piata si a lansat si gestionat un magazin online care vinde haine pentru femeile insarcinate, in valoare de 100.000 de euro pe an.

- Politistii din Brasov si din alte judete au descins la sediul mai moltor firme, dar si la domiciliul administratorilor suspectati ca au transferat sume mari de bani in anumite firme cu scopul de a-i scoate din tara.

- Domeniul dezmembrarilor auto a luat amploare in Romania inca de acum 10 ani dar s-a dezvoltat foarte mult ca business in ultimii 4 ani iar cei care au simtit ca este un moment prielnic sa investeasca in acest domeniu au facut profit imens din acest tip de afacere. La noi in judetul Prahova sunt parcuri…

- Ministerul de Interne a aplicat pentru obținerea unei finanțari de 34 de milioane de euro in vedere informatizarii serviciilor de stare civila. Daca va fi implementat, romanii iși vor putea completa online actele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, celor de casatorie, divorț și deces.…

- Autoritatile din Brasov vor investi 3,38 de milioane de lei pentru amenajarea unui adapost special in incinta Gradinii Zoologice din Brasov in care vor fi gazduite foci gri si pinguini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Bridge este un joc de levate cu carți de joc folosind un pachet standard de 52 de carți. Este jucat de patru jucatori in doua grupați in doua echipe concurente, partenerii stand fața in fața la masa de joc. Milioane de oameni joaca bridge in toata lumea in cluburi, turnee, online și cu prietenii in...…

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii cu amenzi in valoare totala de peste 4,947 milioane de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro) pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, conform unui comunicat…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters.Dupa finalizarea tranzactiei, cei care au infiintat Showroomprive.com vor…

- Viceprimarul orasului Ghimbav, Ionel Fliundra, a declarat, in conferinta de presa a filialei PNL Brasov, ca bugetul localitatii pentru acest an este mai mic cu 10 milioane de lei fata de 2017, din cauza noilor schimbari legislative in domeniu, fapt care va duce la investitii mai putine decat s-ar fi…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016. Mai exact, romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet.

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a sase proiecte in valoare totala de peste 800 de milioane de lei, din care 670 de milioane de lei fonduri europene, pentru reabilitarea a circa 230 de kilometri de drumuri in judetele Brasov, Covasna,…

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.

- Yusuke Mitsumoto, un antreprenor in varsta de 36 de ani, a lansat o aplicatie in iunie 2017 pentru a testa o idee. A functionat mai bine decat s-ar fi asteptat. Dupa 16 ore, s-a vazut nevoit ca va trebui sa plateasca 360 milioane de yeni (3,2 milioane de dolari). Ideea lui era urmatoarea: cum ar…

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- Producatorul Harvey Weinstein ar trebui sa-i plateasca sotiei sale, Georgina Chapman, 12 milioane de dolari dupa divort, dupa cum se prevede in acordul prenuptial, relateaza online ziarul spaniol ABC care citeaza portalul TMZ. Magnatul american a inceput sa plateasca pentru abuzurile comise…

- Compania Ideal Tech din Bucuresti, care opereaza magazinul online cu profil electro-IT&C ideall.ro, estimeaza ca va inchia 2017 cu afaceri de 20 milioane de euro, plus 50% fata de anul trecut, cresterea fiind sustinuta de vanzarea a peste 55.000 de electrocasnice pe platforma online a companiei.…

- Spitalul Militar de Urgenta „Regina Maria” din Brasov a incheiat cu un numar de 18 firme un acord cadru de 9,14 milioane lei (2 milioane euro), fara TVA, pentru furnizarea de aparatura medicala, potrivit unui anunt publicat sambata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) si citat de news.ro.…

- Clientii de astazi se asteapta ca afacerile sa fie accesibile online si vor sa interactioneze cu acestea in moduri cat mai eficiente. Facebook Messenger, serviciul popular de mesagerie instant lansat in 2011, atrage din ce in ce mai multi oameni care se conecteaza si cer informatii firmelor.

- La capatul unui drum lung, peticit si aproape pustiu din Ialomita, ajungi la una dintre cele mai mari ferme de vaci Holstein din Romania. Are un model de business inspirat de la fermieri din strainatate, iar rezultatele… Ei, bine, sa vedem rezultatele.

- Proiectul de spatii de birouri AFI Park din Capitala, cu o suprafata de 70.000 mp inchiriabili si un venit anual estimat la 13 milioane de euro, se apropie de un grad de ocupare de 100%, iar valoarea celor cinci cladiri ale proiectului este de 165 milioane de euro, potrivit evaluarilor efectuate…

- Evenimentul a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMag si 1,1 milioane de produse comandate in valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea initiala si cu o crestere de 20- raportata la editia anterioara din 2016, potrivit companiei. Comertul online este pe un trend ascendent in…

- Ediția din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMAG și 1,1 milioane de produse comandate în valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea inițiala și cu o creștere de 20% raportata la ediția anterioara…

- Black Friday 2017 a fost un succes total pentru retaileri, dar si pentru vanatorii de reduceri. Vineri, pana la ora 22:30, eMag vanduse 1.061.358 de produse, in valoare totala de 340 de milioane de lei, informeaza stirileprotv.ro. Suma e mai mare decat cea inregistrata in prima zi…

- Romanii nu s-au uitat la bani in Vinerea Neagra. Și au cheltuit sute de milioane de lei. Cel mai mare retailer online a anunțat ca in 10 ore a vandut aproape 850 de mii de produse, in valoare de 279 de milioane de lei.

- In oferta de reduceri de Black Friday 2017, eMAG a introdus si iPhone 7. Acesta s-a epuizat imediat ce a fost dat startul reducerilor de Black Friday. Nici doritorii telefonului Samsung Galaxy S7 nu sunt mai norocosi, produsul fiind incadrat in categoria de stoc epuizat, scrie Mediafax. In primele 10…

- Marile magazine din Timișoara au anunțat de mai multa vreme ca vor aplica reduceri serioase de Black Friday, o tradiție imprumutata de peste ocean, la fel ca Valentine`s Day sau Halloween. Totuși, aceasta a fost imbrațișata, incepand din 2011, cu și mai multa caldura, intrucat apetența romanilor pentru…

- La nici doua minute de la startul Black Friday 2017, magazinul eMag vanduse deja 1.000 de televizoare și cateva zeci de mii de telefoane, calculatoare si alte electrocasnice, ceea ce i-a facut pe reprezentanții retailer-ului sa spuna ca acesta este cel mai bun an din istoria sarbatorii chilipirurilor,…

- Retailerul online de electronice si electrocasnice ideall.ro a inregistrat pana la ora 12.00 comenzi de peste un milion de euro, depasind cu 40% rezultatele de anul trecut. Peste 10% din stocul pentru Black Friday a fost epuizat in prima parte a zilei. Printre cele mai cautate marci…

- În plina desfasurare, este interesat de vazut cum raspund consumatorii la acest eveniment major. Deja magazinele online au început sa ofere informatii privind vânzarile intermediare pâna la jumatatea acestei zile. Iar în topul vânzarilor se gasesc,…

- IKEA nu va organiza o campanie de reduceri de Black Friday, dar va cobori preturile pentru o saptamana, incepand cu 20 noiembrie. Magazinul IKEA nu va avea o oferta de Black Friday, dar in perioada 20 – 26 noiembrie, retailerul va oferi vizitatorilor o selecție de produse la prețuri cu pana la 50% mai…

- Valoarea totala a tranzactiilor online va depasi 175 de milioane de lei, pe 17 noiembrie, de Black Friday, in crestere cu 55% fata de anul anterior, estimeaza unul dintre furnizorii de servicii de plata online.

- La nivel mondial, aproximativ 300 de milioane de oameni folosesc un serviciu de dating online. Statisticile arata ca o relație din trei incepe acum online și, pana in 2020, inca 30 de milioane de persoane iși vor crea cont pe un site de dating. Locul 1 pe piața este ocupat de SUA, dupa care urmeaza…

- Directorul executiv al APIA Brașov, Dorel Stanea, a explicat, intr-un interviu acordat pentru www.impactfagaras.ro, cum ajung oierii care dețin doar 65 de animale sa incaseze, pe 10 hectare de pașune, suma de 4.500 de euro drept subvenție de la agenția de plați. „(…) Pe terenurile publice este obligatoriu…

- Black Friday 2017 a inceput la unele magazine, iar multi oameni asteapta data de 17 noiembrie, cand cel mai mare magazin online local, eMAG, va organiza evenimentul de reduceri. Zi de zi noi comercianti isi anunta planurile pentru Black Friday. Vom actualiza permanent acest articol, pe masura ce primim…

- Gigi Becali a anunțat ca s-a ințeles cu Gica Hagi pentru a scapa de procentele pe care Viitorul le are la urmatorul transfer al lui Florin Tanase, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu și Florinel...