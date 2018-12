Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Liderul Partidului Laburist de opozitie din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, le-a cerut vineri Socialistilor Europeni, reuniti intr-un congres la Lisabona, sa se alieze cu formatiunile de stanga cu o gandire similara pentru a contracara ascensiunea "falsilor" populisti de dreapta , relateaza Reuters."Mizele…

- Partidul de extrema dreapta din Spania, Vox, a obtinut duminica 12 locuri in cadrul alegerilor din Andaluzia și ar putea sa ajunga un regizor in regiune, in primul succes electoral pentru extrema dreapta de la revenirea țarii la democrație la sfarșitul anilor '70, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitatii a ajuns la concluzia ca incalzirea globala afecteaza mediul natural si va avea ca urmare cresterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetatie recente din California, informeaza dpa.…

- Liderul Partidului Independentei Regatului Unit (UKIP, eurosceptic) l-a numit consilier pe activistul de extrema dreapta Tommy Robinson, relateaza vineri Reuters. Robinson, al carui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, este fondatorul Ligii de Aparare Engleze (EDL), care a organizat demonstratii violente…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritațile din Rusia nu au suficiente informații despre dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relațiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin sapte oameni au murit in statele americane Florida si Georgia, din cauza uraganului Michael, au anuntat joi autoritatile locale citate de AFP si Reuters.Uraganul a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala.