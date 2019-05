Talibanii sunt 'cu adevarat atasati pacii, insa cred ca mai intai trebuie ridicat obstacolul din calea pacii', a declarat liderul politic al grupului rebel, Mullah Baradar, cu ocazia unei rare aparitii in fata camerelor de televiziune, in contextul celebrarii a 100 de ani de relatii diplomatice intre Rusia si Afganistan. 'Obstacolul il constituie ocupatia Afganistanului si acesteia trebuie sa i se puna capat', a spus Baradar, cofondatorul miscarii talibane, alaturi de Mollahul Omar, decedat in 2013, si care ocupa din ianuarie postul de responsabil politic dupa ce a fost eliberat din inchisoare…