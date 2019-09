Stiri pe aceeasi tema

- Procesul privind un meci suspectat ca a fost trucat, Levante - Real Zaragoza (1-2), disputat in 2011 in campionatul Spaniei, s-a deschis marti la Valencia, printre acuzati fiind Ander Herrera, fotbalistul echipei PSG, informeaza AFP. Acest prim mare proces ce are loc in Spania intr-un caz de trucare…

- “V-am promis ca voi fi cu voi. Și sunt aici. Pentru unii, este o nebunie sa ieși din spital. Dar, eu voiam sa fiu aici”. Acesta a fost discursul sarbului Sinișa Mihajlovic, 50 de ani, in fața echipei sale, Bologna, 1-1 la Verona, duminica, in prima etapa din Serie A. Tehnicianul, bolnav de leucemie,…

- Incredibil, dar adevarat! Antrenorul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovic (50 de ani), s-a prezentat la meciul cu Verona, scor 1-1, disputat in prima etapa din Serie A, direct de la spital, dupa 40 de zile de chimioterapie.

- Antrenorul campioanei Europei la fotbal, Liverpool FC, germanul Jurgen Klopp a lasat sa se inteleaga ca nu e exclus sa se retraga din activitate cand ii va expira actualul contract cu ''cormoranii'', in 2022, relateaza Xinhua. Tehnicianul de 52 de ani a condus-o pe Liverpool…

- Tehnicianul echipei Inter Milano, Antonio Conte, este cel mai bun antrenor din lume, a declarat vineri atacantul belgian Romelu Lukaku, el laudand modul in care acesta a reusit sa-l aduca in final la echipa din Serie A. "Antrenorul a fost un factor cheie. Este cel mai bun antrenor din lume: reuseste…

- Edi Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan Medias, a fost externat, luni, din spital. În perioada recenta, tehnicianul a acuzat probleme cu tensiunea si stari de moleseala, transmite Mediafax.Dupa mai multe investigatii realizate, diagnosticul medicilor pentru Edi Iordanescu a fost oboseala…

- In varsta de 50 de ani, Mihajlovic, care a preluat conducerea bancii tehnice in ianuarie, a declarat ca boala sa a fost detectata inainte de inceperea presezonului.Fostul fundas sarb va ramane antrenor principal la gruparea din Serie A chiar daca va urma un tratament contra bolii sale."Am…

- La infrangerea cu Peru, Oscar Washington Tabarez, poreclit ”El Maestro”, și-a prelungit recordul de apariții pe banca aceleiași echipei naționala. Asta in pofida bolii care il macina de 3 ani. Nimeni nu mai este ca el in lumea fotbalului mondial. La varsta de 72 de ani, Oscar Washington Tabarez este…