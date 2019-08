Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, ca Ministerul Educatiei analizeaza in aceasta perioada daca exista posibilitatea prelungirii vacantei scolare, dar in asa fel incat „sa se gaseasca cea mai buna solutie pentru turism, dar si pentru elevi”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Prezent,…

- Consiliul Consultativ al Copiilor din World Vision Romania a adresat o scrisoare deschisa prim-ministrului Viorica Dancila, solicitand transport scolar gratuit si sigur pentru elevii din mediul rural. World Vision Romania sustine demersul si considera ca transportul elevilor din mediul rural „ar trebui…

- Cand spui gimnastica la Sfantu Gheorghe, gandul te duce imediat la Liviu Botoș, omul care și-a dedicat viața acestui sport. In urma cu douazeci de ani, dupa alți paisprezece in care a fost sportiv de performanța, Liviu Botoș și-a urmat visul de a antrena copii pasionați de gimnastica. Și nu oriunde,…

- 68,10% din totalul elevilor din județul Covasna care au susținut probele Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a, au obținut note peste 5, arata rezultatele inainte de contestații. In județul Covasna, la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a s-au inscris 1652 elevi și au participat la probe 1558…

- Șase sportivi din Sfantu Gheorghe, componenti ai lotului Romaniei de Ju-Jitsu, adulti si master, vor repezenta tara si judetul la Campioanatele Europene de Ju-Jitsu adulti si master care se vor desfașura la sfarșitul acestei saptamani la Bucuresti, in Sala Polivalenta. Competiția care are loc in perioada…

- Saptamana trecuta anuntam in paginile ziarului nostru ca, in cadrul programului Erasmus+, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a primit vizita unor elevi și profesori din alte 5 state europene, care fac parte din proiectul „Contexte diferite – aceleasi oportunitati in Europa de azi”.…

- Vineri, 17 mai 2019 s-a desfașurat Faza naționala de Educație financiara „Olimpiada Micilor Bancheri” ediția a VI-a 2019 la Universitatea București, Facultatea de Istorie. Proba scrisa aferenta fazei locale a fost susținuta pe data de 6 martie 2019, atat pentru clasa a III-a, cat și pentru clasa…

- O emisiune la radio din 16 mai 2019 dezbatea un subiect la ordinea zilei: propunerea cuiva de a scoate din manualele școlare balada „Miorița”, pe motiv ca nu mai e de actualitate, ca mesajul ei nu e potrivit zilelor noastre. Mai mulți ascultatori au comentat subiectul in fel și chip, unii aparatori…