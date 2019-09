Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, este subaltern nu doar la Guvern, dar si in familie. Fratele sau mai mare, Vasile, care s-a lansat in lupta pentru functia de deputat intr-o circumscriptie din Capitala, anunta initiative care ar trebui sa iasa din biroul lui Andrei Nastase.

- Jurnalistul JurnalTV Vasile Nastase va candida pentru functia de deputat in Parlamentului Republicii Moldova in alegerile parlamentare noi din 20 octombrie in circumscriptia 33 din Chisinau, circumscriptie in care in alegerile parlamentare ordinare din 24 februarie a fost castigata de fratele acestuia,…

- Andrei Nastase are o legatura aparte cu universul. In data de 27 august, cand Guvernul a organizat o intalnire cu cetațenii, ministrul de interne a fost luat la intrebari de mai multi cetateni.

- Premierul Maia Sandu ne-a obișnuit sa prezideze ședințele de Guvern extrem de binedispusa, inclusiv cu zâmbetul pe buze, dar astazi a afișat un ton grav pe tot parcursul ședinței Cabinetului de miniștri. Dezlegarea misterului legat de aceasta atitudine a venit la finalul ședinței,…

- In timp ce unii politisti spun ca au aflat din presa ca au fost dati afara la indicatia ministrului de Interne, Andrei Nastase, seful IGP, Gheorghe Balan, susține ca ei singuri au depus cererea de eliberare din functie.

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, sustine ca noul sef al Centrului National Anticoruptie, Ruslan Flocea, a castigat concursul pentru functia respectiva, deoarece a fost cel mai bun candidat. Afirmatia ministrului a fost facuta in contextul acuzatiilor lansate de unii exponenti ai opozitiei, dar…

- Majoritatea parlamentara ACUM-PSRM a respins in sedinta Parlamentului de vineri, 12 iulie, initiativa fractiunii PDM privind audierea ministrului de Interne, Andrei Nastase. Deputatul PDM Alexandru Jizdan l-a acuzat pe Andrei Nastase ca l-ar fi agresat si intimidat pe presedintele raionului Anenii Noi,…

- Deputatul democrat Alexandru Jizdan a cerut in sedinta de astazi a Parlamentului audierea ministrului de Interne, Andrei Nastase, intr-un caz de intimidare si amenintare a presedintelui raionului Aneni Noi, Serghei Rapcea.