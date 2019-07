De la inceputul anului, 20 de persoane au disparut in Argeș! Patru minore inca nu au fost gasite. 20 de persoane din Argeș au disparut de la inceputul acestui an și pana in prezent. 16 dintre acestea au fost gasite, in acest moment ramanand patru cazuri in lucru. Este vorba de patru fete, minore la momentul dispariției. In aceste cazuri ar fi vorba de plecari voluntare, in mod repetat, din centrele de plasament. De asemenea, polițiștii argeșeni au mai gasit alte patru minore disparute din alte județe. In județul Argeș, referitor la astfel de cazuri, polițiștii au identificat persoanele disparute…