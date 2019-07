De la ictus la infarct: dezvoltarea economică schimbă bolile chinezilor Cu câteva decenii în urma, China era o țara saraca, poluata, cu standarde dezastruoase de mediu. Astazi, gigantul asiatic și-a schimbat aspectul datorita unei linii politice orientate spre verde și a unei modernizari care nu se mai bazeaza pe vechiile industrii prafuite, ci pe nnoile companii tehnologice. Desigur, cetațenii din cea mai mare parte a megalopolisului chinez au reînceput sa vada albastrul cerului în cea mai mare parte a anului, însa drumul pentru a câștiga lupta împotriva poluarii, este înca lung. Majoritatea oamenilor nu mai lupta pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

