Bagaje “blindate” cu tigari de contrabanda

Politistii de frontiera din Siret – ITPF Sighetu Marmatiei au depistat un cetatean roman care avea ascunse in bagajele personale peste 400 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. Cetateanul roman, in varsta de 47 ani, s-a prezentat la frontiera pe sensul de intrare in tara. Acesta se afla la volanul unei… [citeste mai departe]