Motto…. “ O șleahta de mișei la carma țarii Imbogațiți prin furturi, farisei, O, Doamne, dac-ar fi sa am putere Aș darama Carpații peste ei ” Vizita lui Dragnea la Calarași zilele trecute a fost pregatita cu surle și tobe de mai marii reprezentatnți ai organizației județene a PSD-ului. Aflat in turneu electoral, liderul PSD a participat la alegerea conducerii organizației locale. In fața Prefecturii, in ritmul sacadat și mobilizator al muzicii, cațiva susținatori ai PSD și-au exprimat fidelitatea fața de partidul inființat acum treizeci de ani de “tatucul Iliescu”. Conceputa cu “ștaif” de liderii…