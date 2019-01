Stiri pe aceeasi tema

- An de glorie, cu povești de dragoste ca-n filme și cu mulți bani in portoflel. Care sunt zodiile pentru care 2019 a rezervat cele mai frumoase surprize? Horoscopul 2019 favorizeaza pentru anul care tocmai a inceput trei zodii, Berbec, Gemeni și Leu, insa trebuie sa știți ca astrele sunt favorabile pentru…

- "O poveste de dragoste si lumina si intuneric si acum marele intuneric", a scris presedintele Israelului, Reuven Rivli, la moartea lui Amos Oz. "O lumina pentru Israel si pentru toti cei care cauta adevarul si dreptatea" l-a caracterizat istoricul Simon Schama.

- In noua mega productie marca Disney „Mary Poppins Returns/ Mary Poppins Revine”, un musical original care tese noi aventuri pentru celebra dadaca, Mary Poppins e gata sa ofere o mana de ajutor tinerei generatii a familiei Banks, care se confrunta cu o pierdere personala grea.

- „Sunt Paula și am 20 de ani. In urma cu ceva saptamani m-am imprietenit pe facebook cu un baiat. Am vorbit mult, ne-am placut tare și, in cele din urma, ne-am intalnit, acum vreo 3 saptamani. A fost frumos, ne-am iubit ca doi nebuni, dar dupa ce am facut dragoste, a inceput sa fie din ce in ce mai…

- Un tanar din Alba, Ioan Florin Fagetan venit la control dupa un transplant de inima la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Targu Mureș și-a gasit aleasa la spital, unde aceasta se afla tot in urma unui transplant cardiac. Cei doi s-au casatorit in 2012. Tanarul…

- Poveste de dragoste cu final tragic pentru doi romani stabiliți in Italia. Mihai Mariutei, un tanar din Iași, și iubita sa, Claudia Martin, au murit intr-un accident produs in zona orașului Ghedi din provincia Brescia. Tragedia a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. Din motive inca neelucidate,…